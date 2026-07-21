21.07.2026 14:48 Gemeinsam statt allein durch Dresden: 24-Jähriger gründet Spazierclub

Ein 24-jähriger Dresdner will Menschen zusammenbringen - mit seinem Spazierclub lädt er zu gemeinsamen Touren durch die Stadt und lockeren Gesprächen ein.

Von Isabel Neumann

Dresden - Ein 24-jähriger Dresdner hat einen Spazierclub gegründet, der Menschen in der Stadt zusammenbringen soll: Mit gemeinsamen Runden durch Dresden möchte er unkompliziert Begegnungen schaffen und Menschen miteinander ins Gespräch bringen. TAG24 hat nachgehakt.

Konrad Höferth (24) ist selbstständiger Foto- und Videograf sowie Gründer des Dresdner Spazierclubs. © Konrad Höferth Ob neue Freundschaften, spannende Gespräche oder einfach ein gemeinsamer Spaziergang an der frischen Luft - der Spazierclub richtet sich an alle Dresdner, die Lust auf Gesellschaft und neue Kontakte haben. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Konrad Höferth. Der selbstständige Foto- und Videograf ließ sich dabei von ähnlichen Spazierclubs in Berlin und Leipzig inspirieren, wie er im Gespräch mit TAG24 verriet. Dort beobachtete er, wie Menschen bei gemeinsamen Spaziergängen unkompliziert und in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch kamen. Auch der Austausch mit den Veranstaltern der Clubs bestärkte ihn schließlich darin, die Idee auch in Dresden umzusetzen. Dresden Lokal Den ganzen Sommer Eintritt frei: Anonymer Dresdner spendiert allen Kindern das Freibad "Der Account existiert schon länger - doch ich hab mich erst jetzt dazu entschieden, das tatsächlich mal anzugehen, da mir die Leute signalisiert haben, dass sie tatsächlich Bock auf so was haben", so Konrad.

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Die Resonanz ist bereits riesig

Beim Spazierclub ist jeder willkommen, der Lust auf neue Begegnungen hat. (Symbolfoto) © 123RF/baffos Das Interesse an dem neuen Projekt ist bereits vor dem ersten Treffen groß. In der WhatsApp-Gruppe des Clubs haben sich inzwischen rund 220 Spazier-Begeisterte zusammengefunden. Viele von ihnen haben bereits angekündigt, beim ersten gemeinsamen Spaziergang dabei zu sein. "Die Rückmeldung ist extrem hoch und viele Leute haben sich schon, bevor ich überhaupt Content auf dem Account gepostet habe, bei mir gemeldet, wann es endlich losgeht", so Konrad. Dresden Lokal Gedenken an den Widerstand vor 82 Jahren Dabei soll der Spazierclub bewusst offen für alle sein. Ganz egal, wie alt jemand ist, woher die Person kommt oder ob sie schon lange in Dresden lebt oder erst vor Kurzem in die Stadt gezogen ist. "Jeder ist willkommen", so der Dresdner.

Erster Spaziergang startet an der Frauenkirche