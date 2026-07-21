Hausmusiker gesucht! "Prohlis-Combo" geht auf Stimmenfang
Dresden - Von "Die Gedanken sind frei" bis "An den Ufern der Nacht": Hier wird alles gesungen, Hauptsache es macht Spaß. In der Hausmusikgruppe in Prohlis ist jeder willkommen, der Freude am Musizieren hat.
"Ich war früher im Dresdner Konzertchor", erzählt Bergit Bartel (80). "Diese Gruppe harmoniert wunderbar, ich habe sehr viel Spaß!" Mitmachen kann aber jeder, mit Gesangsausbildung oder nicht.
Klassiker, Schlager oder Lieder der 1920er-Jahre - jeder kann Noten mitbringen und Vorschläge machen.
Im Verein "Zuhause in Prohlis" entstand vor fast zehn Jahren die Idee, einen Raum für Musikinteressierte zu schaffen. "In der Anfangszeit war das Angebot auf Kinder ausgerichtet", berichtet die Leiterin Kerstin Neuwirth Equit (64).
"Nachdem ein Extra-Kinderorchester gegründet wurde, bin ich auf Erwachsene umgeschwenkt. Jetzt sind eigentlich alle Mitglieder über 60 Jahre alt."
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Neue Musikanten sind immer gesucht
Um nach der Auflösung des Vereins die Miete für den Probenraum im Bürgerhaus zahlen zu können, ist die Gruppe auf Spenden angewiesen. "Bis Oktober sind wir abgesichert", erzählt die Musikerin. "Danach weiß ich nicht ganz, wie es weitergeht, wir sind also immer auf der Suche nach neuen Unterstützern!"
Auch Edelbert Fobe (86) verdeutlicht, wie wichtig ihm die Gruppe ist: "Meine Frau ist an Demenz erkrankt. Doch sie konnte hier lange mitsingen, das hat ihr viel gegeben."
Unter dem Namen "Prohlis-Combo" tritt die Gruppe auch auf. "Wenn dann jemand im Publikum mitsingt, ist alles gewonnen", schwärmt Kerstin.
Neue Musikanten sind immer gesucht. "Freitag, 10.30 Uhr, sind wir im Bürgerhaus Prohlis zu finden. Auch Instrumentalisten sind herzlich willkommen."
Titelfoto: Steffen Füssel