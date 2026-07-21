Hausmusiker gesucht! "Prohlis-Combo" geht auf Stimmenfang

Dresden - Von "Die Gedanken sind frei" bis "An den Ufern der Nacht": Hier wird alles gesungen, Hauptsache es macht Spaß. In der Hausmusikgruppe in Prohlis ist jeder willkommen, der Freude am Musizieren hat.

Kerstin Neuwirth Equit (64) kämpft um das Bestehen ihrer Hausmusikgruppe. © Steffen Füssel

"Ich war früher im Dresdner Konzertchor", erzählt Bergit Bartel (80). "Diese Gruppe harmoniert wunderbar, ich habe sehr viel Spaß!" Mitmachen kann aber jeder, mit Gesangsausbildung oder nicht.

Klassiker, Schlager oder Lieder der 1920er-Jahre - jeder kann Noten mitbringen und Vorschläge machen.

Im Verein "Zuhause in Prohlis" entstand vor fast zehn Jahren die Idee, einen Raum für Musikinteressierte zu schaffen. "In der Anfangszeit war das Angebot auf Kinder ausgerichtet", berichtet die Leiterin Kerstin Neuwirth Equit (64).

"Nachdem ein Extra-Kinderorchester gegründet wurde, bin ich auf Erwachsene umgeschwenkt. Jetzt sind eigentlich alle Mitglieder über 60 Jahre alt."