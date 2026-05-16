Verboten oder nicht? Schilder-Posse am Blockhaus

Dresden - Nanu, wie kommt das denn dahin? Zwischen Goldenem Reiter und Neustädter Elbufer sorgt ein neues Schild am Blockhaus für Verwirrung: Die von Radlern gern genutzte Gasse scheint plötzlich nicht mehr für Zweiräder erlaubt zu sein.

Für Radler gesperrt? Dieses Schild an der Gasse neben dem Blockhaus sorgt für Verwirrung. © Norbert Neumann

Ein weißer Kreis mit rotem Rand und einem schwarzen Fahrrad-Piktogramm in der Mitte: Das Radverbots-Schild wirkt echt, nur etwas kleiner als das reguläre Verkehrszeichen.

Es fiel Radfahrern kürzlich nahe des Elberadweges am Zugang zur Blockhausgasse auf, einer mindestens zwei Meter breiten Passage, die an der Neustädter Wache vorbei Richtung Goldener Reiter führt.

Wieso darf man jetzt hier nicht mehr durchfahren? "Das besagte Verkehrszeichen steht weder im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben oder Baustandort, noch wurde es durch das Straßen- und Tiefbauamt selbst aufgestellt. Auch eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung liegt nicht vor", antwortet das Rathaus auf Anfrage.