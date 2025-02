Grüne fordern: Stadt soll Wochenmärkte wieder selbst betreiben

Dresden - Frische und regionale Lebensmittel können Dresdner auf zwölf Wochenmärkten einkaufen. Deren Betrieb hat das Rathaus allerdings in fremde Hände abgegeben, was der Entwicklung auch von attraktiven Marktplätzen schade, sagen die Grünen. Sie fordern, dass die Stadt sich wieder selbst darum kümmert.

"Es gibt viel weniger Händler als früher", erinnert sich Besucherin Elke Kuhnt (60). "Wir würden uns über eine Belebung des Marktes freuen. Da muss ich für frische Lebensmittel auch nicht immer in die Stadt rammeln." Einst hätten die Händler hier in Zweierreihen gestanden, sagt ein älterer Prohliser. Nun gebe es nicht mal mehr einen Fleischer.

Kohlrabi, Eierschecke, Gürtel: Nur vier Händler boten am gestrigen Mittwoch am Prohliser Jacob-Winter-Platz eine halbe Stunde nach Öffnung ihre Waren feil, darunter zwei Bäcker. Zwei Stände kamen dann noch hinzu, doch die Lücken zwischen den Buden auf dem steinernen Parkplatz bleiben.

Besucherin Renate Eisold (82) würde sich nicht nur über mehr Händler freuen, wie sie TAG24-Reporter Hermann Tydecks (41) sagt. Auch Sitzbänke wären schön. © Norbert Neumann

Doch um eine Gestaltung oder Aufwertung der Marktplätze muss sich der Betreiber nicht kümmern. Seit 2009 vergibt die Stadt eine mehrjährige Konzession an die Deutsche Marktgilde (Sitz in Hessen, aktiv an 112 Standorten), sammelte so zuletzt rund 233.000 Euro im Jahr ein.

"Würde Dresden wie so viele andere Städte die Märkte selbst betreiben, könnten wir mehr Geld einnehmen und davon auch Märkte und Plätze attraktiver gestalten", sagt Stadtrat Torsten Schulze (55, Grüne).

Allein die Umsätze der Händler beliefen sich auf rund eine halbe Million Euro jährlich. Bänke, Bäume (Schatten) und Radbügel (mit Ladestation) würden die teils heruntergewirtschafteten Plätze und Stadtteile beleben. "Dass wir unser Marktrecht privatisiert haben, ist ein Unding", fordert Schulze die Rekommunalisierung.