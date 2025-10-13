Grüner Plan für Löbtau: 21 Bäume für 'ne Viertelmillion Euro

Dresden - An der Deubener Straße nahe dem Neuen Annenfriedhof in Dresden -Löbtau werden ab Montag Bäume gepflanzt. Dafür wurden bereits Teile der Straße abgesperrt.

Parken verboten: An der Deubener Straße in Löbtau werden Bäume gepflanzt. © Ove Landgraf

An der östlichen Straßenseite legen Fachleute eine Baumreihe mit 21 Europäischen Zürgelbäumen (Celtis australis) an.

Damit diese genug Platz haben, werden die Fußwege baulich aufgeweitet und trapezförmige Baumnischen angelegt.

Unter den Bäumen wird es bunt: Stauden, Blumenzwiebeln und Gräser sorgen künftig für Blütenvielfalt im Straßenraum.