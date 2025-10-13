Grüner Plan für Löbtau: 21 Bäume für 'ne Viertelmillion Euro
Dresden - An der Deubener Straße nahe dem Neuen Annenfriedhof in Dresden-Löbtau werden ab Montag Bäume gepflanzt. Dafür wurden bereits Teile der Straße abgesperrt.
An der östlichen Straßenseite legen Fachleute eine Baumreihe mit 21 Europäischen Zürgelbäumen (Celtis australis) an.
Damit diese genug Platz haben, werden die Fußwege baulich aufgeweitet und trapezförmige Baumnischen angelegt.
Unter den Bäumen wird es bunt: Stauden, Blumenzwiebeln und Gräser sorgen künftig für Blütenvielfalt im Straßenraum.
Die Bäume haben ihren Preis
"An der Deubener Straße gibt es bisher keinen einzigen Baum. Mit den Zürgelbäumen bringen wir Schatten, Grün und Lebensraum für Insekten in eine stark aufgeheizte Straße", erklärt Stadtgrünamtsleiter Sascha Döll (46).
Das hat seinen Preis: Die Bau- und Pflanzarbeiten kosten rund 251.000 Euro. Davon kommen 160.000 Euro aus Bundesmitteln, auch der Stadtbezirk Cotta steuert 40.000 Euro aus seinem Budget bei.
Bis Dezember soll alles fertig sein.
Titelfoto: Ove Landgraf