Grundstein für neues Herzzentrum in Dresden gelegt
Dresden - Mit der Grundsteinlegung startete am Freitag der Bau des neuen, hochmodernen Dresdner Herzzentrums.
An der Ecke Fetscher-/Blasewitzer Straße soll bis Ende 2029 für rund 300 Millionen Euro ein Neubau entstehen - ausgestattet mit rund 220 Betten, sechs OP-Sälen, fünf Herzkatheterlaboren, zwei CTs, zwei MRTs, zentraler Notaufnahme, Forschungseinrichtungen und Hubschrauber-Landeplatz.
Mit dem neuen Herzzentrum - nur wenige Meter vom alten Standort entfernt - soll sich die Versorgung von jährlich über 25.000 Patienten verbessern.
"Das neue Herzzentrum Dresden ist ein starkes Signal für die Zukunft der medizinischen Versorgung in Sachsen", bekräftigte MP Michael Kretschmer (51), dessen eigener Vater schon im Herzzentrum behandelt wurde.
Sachsen fördert das klinische Großprojekt
Der Freistaat fördert das klinische Großprojekt der Sana Kliniken AG mit 150 Millionen Euro. "In Zeiten milliardenschwerer Sparpakete setzen wir als Klinikgruppe mit diesem Leuchtturmprojekt ein klares Zeichen", so Sana-Kliniken-Vorstand Thomas Lemke (56). Ganz ohne Verzögerungen.
Oliver Wehner (41), Geschäftsführer des Herzzentrums Dresden: "Das Bauprojekt liegt im Zeit- und Budgetrahmen. Es wird bereits Ende 2029 in Betrieb gehen" - der Umzug mit über 800 Mitarbeitern erfolgt quasi bei laufendem Betriebe.
Begleiten werden ihn die besten Wünsche, festgehalten in einem Buch, das u.a. neben Tageszeitungen in einer Zeitkapsel bei der Grundsteinlegung versenkt wurde.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, PR