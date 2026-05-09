Grundstein für neues Herzzentrum in Dresden gelegt

Dresden - Mit der Grundsteinlegung startete am Freitag der Bau des neuen, hochmodernen Dresdner Herzzentrums.

Ein Blick auf die große Baustelle des neuen Herzzentrums an der Fetscherstraße/Ecke Blasewitzer Straße. © PR

An der Ecke Fetscher-/Blasewitzer Straße soll bis Ende 2029 für rund 300 Millionen Euro ein Neubau entstehen - ausgestattet mit rund 220 Betten, sechs OP-Sälen, fünf Herzkatheterlaboren, zwei CTs, zwei MRTs, zentraler Notaufnahme, Forschungseinrichtungen und Hubschrauber-Landeplatz.

Mit dem neuen Herzzentrum - nur wenige Meter vom alten Standort entfernt - soll sich die Versorgung von jährlich über 25.000 Patienten verbessern.

"Das neue Herzzentrum Dresden ist ein starkes Signal für die Zukunft der medizinischen Versorgung in Sachsen", bekräftigte MP Michael Kretschmer (51), dessen eigener Vater schon im Herzzentrum behandelt wurde.