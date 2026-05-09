Haus "Sonnenstrahl" lässt auch Promis glänzen

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Mit über 200 Gästen wurde offiziell das neue Haus "Sonnenstrahl" in der Schubertstraße eröffnet.

Von Katrin Koch

Dresden - Mit über 200 Gästen wurde am Freitag offiziell das neue Haus "Sonnenstrahl" in der Schubertstraße eröffnet.

Uniklinikum-Vorstand Uwe Platzbecker, Mila und Andreas Führlich (v.l.) durchschneiden das Eröffnungsband.
Uniklinikum-Vorstand Uwe Platzbecker, Mila und Andreas Führlich (v.l.) durchschneiden das Eröffnungsband.  © Petra Hornig

Der dreigeschossige, mehr als sieben Millionen Euro teure Neubau beherbergt Betreuungs- und Therapieräume für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie das Sächsische Kinderpalliativzentrum.

Die Anschubfinanzierung für das Haus ist dem 2019 verstorbenen Kabarettisten Olaf Böhme zu verdanken, der dem Verein ein 1‑Millionen-Euro-Erbe hinterließ. "Ein Haus mit viel Platz für unsere Therapieangebote war lange Zeit unser Traum, denn unsere Kapazitäten waren längst an Grenzen gestoßen", erklärt Vereinsvorsitzender Andreas Führlich (41).

Viele Unterstützer und Freunde des Vereins ließen sich die Eröffnung nicht entgehen.

Thomas Kaufmann (l.) und Wolfgang Stumph im Sonnenstrahl-Musikzimmer. Das Klavier ist ein Erbstück von Olaf Böhme.
Thomas Kaufmann (l.) und Wolfgang Stumph im Sonnenstrahl-Musikzimmer. Das Klavier ist ein Erbstück von Olaf Böhme.  © Petra Hornig
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Mit dabei: Rennfahrer Jonas Greif (24), Carolaschlößchen-Wirt Moyd Karrum (46), Schauspieler Thomas Kaufmann (49), die Ex-Fußballer Benny Kirsten (38) und Ralf Minge (65), Ministerin Barbara Klepsch (60, CDU), Goldschmiedin Barbara Oehlke (55), Operetten-Star Ingeborg Schöpf (58) und Schauspieler Wolfgang Stumph (80).

Titelfoto: Petra Hornig

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