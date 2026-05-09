Haus "Sonnenstrahl" lässt auch Promis glänzen
Dresden - Mit über 200 Gästen wurde am Freitag offiziell das neue Haus "Sonnenstrahl" in der Schubertstraße eröffnet.
Der dreigeschossige, mehr als sieben Millionen Euro teure Neubau beherbergt Betreuungs- und Therapieräume für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie das Sächsische Kinderpalliativzentrum.
Die Anschubfinanzierung für das Haus ist dem 2019 verstorbenen Kabarettisten Olaf Böhme zu verdanken, der dem Verein ein 1‑Millionen-Euro-Erbe hinterließ. "Ein Haus mit viel Platz für unsere Therapieangebote war lange Zeit unser Traum, denn unsere Kapazitäten waren längst an Grenzen gestoßen", erklärt Vereinsvorsitzender Andreas Führlich (41).
Viele Unterstützer und Freunde des Vereins ließen sich die Eröffnung nicht entgehen.
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Mit dabei: Rennfahrer Jonas Greif (24), Carolaschlößchen-Wirt Moyd Karrum (46), Schauspieler Thomas Kaufmann (49), die Ex-Fußballer Benny Kirsten (38) und Ralf Minge (65), Ministerin Barbara Klepsch (60, CDU), Goldschmiedin Barbara Oehlke (55), Operetten-Star Ingeborg Schöpf (58) und Schauspieler Wolfgang Stumph (80).
Titelfoto: Petra Hornig