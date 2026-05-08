08.05.2026 11:10 Das "Auge Dresdens" wird 90: Bei seiner Ausstellung gibt's ordentlich was auf die Linse

Ernst Hirsch hat das visuelle Gedächtnis der Stadt Dresden geprägt wie kaum ein anderer.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Ernst Hirsch hat das visuelle Gedächtnis der Stadt Dresden geprägt wie kaum ein anderer; wer über Ernst Hirsch redet, spricht auch über das "Auge Dresdens". Am 13. Juli wird er 90 Jahre alt. Zu diesem Anlass widmen die Technischen Sammlungen dem Lebenswerk des Kameramanns, Regisseurs und Filmesammlers die Sonderausstellung "UNIVERSUM Dresden. Der Filmemacher und Filmsammler Ernst Hirsch".

Enthusiastisch erklärt Ernst Hirsch (89) seinen ersten gekauften Filmprojektor. © Thomas Türpe Den sperrig wirkenden Ausstellungs-Titel habe man gewählt, weil Dresden das Universum ist, in dem sich Ernst Hirsch meistens bewegt hat, erklärt Museumsdirektor Roland Schwarz. Außerdem war "Universum" früher häufig der Name vieler Kinos. Der große Glücksfall sei gewesen, dass Hirsch nicht nur gesammelt, sondern auch selbst Filme gemacht hat, sagt Schwarz. Als "großes Glück" bezeichnet Ernst Hirsch selbst den Umstand, in Dresden geboren worden zu sein. Er hatte sich bei Zeiss Ikon beworben, hervorgegangen aus den Ernemann-Werken, später Pentacon benannt. Dresden Lokal Aussteigen und loswandern: Dresden lädt jetzt direkt an der Haltestelle zum Entdecken ein Erst war er Glasbläser, dann wurde eine Ausbildungsstelle in der Feinoptik frei. Darüber fand er den Weg zur Kamera, zur Fotografie und zum Film. In mehr als sieben Jahrzehnten trug Hirsch einen einzigartigen Schatz an Dokumentarfilmen zusammen - Amateur- und Werbefilme der 20er- und 30er-Jahre sowie Nachrichten- und Dokumentarfilme, die er ab 1952 auch selbst gedreht hat, einige Jahre als Nachrichtenreporter für die "Aktuelle Kamera".

Die Firma Ernemann war der Ursprung: Ernst Hirsch mit seiner Frau und langjährigen Assistentin Cornelia (80) sowie Sohn Konrad (50), der als Filmemacher das Familienerbe weiterträgt. © Thomas Türpe

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Ernst Hirsch und sein Lebenswerk: "Es kann keinen schöneren Platz dafür geben"

Ernst Hirsch bei Dreharbeiten in der Dresdner Altstadt, 1956. © Dirk Radig, © Ernst Hirsch Immer stärker wurde dabei sein Interesse an Kameras und der Film-Technik, über die Hirsch auch heute noch leidenschaftlich schwärmen kann. Etwa über seinen ersten Filmprojektor, den er bei der Dresdner Firma Kinotechnik kaufte (für 600 Mark). Die Maschine steht, bestens erhalten, in der Ausstellung. "Es kann keinen schöneren Platz dafür geben", sagt Hirsch. Noch heute rührt ihn das in den Fußboden der Museumsetage eingelassene Malteserkreuz (ein Getriebe für die Filmprojektion und früheres Logo der Ernemann AG). "Darüber bin ich schon als 14-jähriger Lehrling des Kameraherstellers voller Ehrfurcht geschritten", erinnert sich Hirsch und spricht von einem "fast heiligen Ort". Dass hier nun seine Filme und Kameras ausgestellt werden, empfinde er als Vollendung seines Lebenswerkes. Dresden Lokal Selbstkritik? Nein, danke! Ein Kommentar zur abgesagten Dixieland-Parade Dies ist an mehr als 20 Filmstationen zu erleben.

Die Technischen Sammlungen zeigen bisher unveröffentlichte Interviews