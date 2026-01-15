Halt entfällt: Bahnstörung in Dresden dauert länger als gedacht an
Dresden - Störung in Dresden! Am S-Bahn-Haltepunkt "Freiberger Straße" ist der Zugverkehr seit Mittwochvormittag eingeschränkt.
Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, befindet sich eine Schadstelle im Richtungsgleis zum Hauptbahnhof, die zunächst behoben werden muss.
Ein Befahren ist nur mit geringer Geschwindigkeit möglich. Die Züge der S2 und teils auch der S1 nach Pirna fahren deshalb über ein anderes Gleis ohne Halt an der Freiberger Straße vorbei.
Als Grund wird in den Auskunftssystemen eine "Reparatur an der Strecke" angegeben.
Fahrgäste müssen auf die noch verbliebenen S1-Züge nach Bad Schandau beziehungsweise Schöna oder das DVB-Angebot ausweichen. Die Schadstelle soll erst in der Nacht zum Samstag bis 4.40 Uhr beseitigt sein, sodass erst dann das Gleis wieder vollständig zur Verfügung steht.
Erstmeldung vom 14. Januar, 14.07 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 15. Januar, 15.48 Uhr
Titelfoto: TAG24