Sanierung endlich fertig: Neue Mensa und Bierstube an der TU Dresden öffnen wieder!

Dresden - Viele, die ihre Studienzeit auf dem Campus der TU Dresden verbracht haben, werden noch die Neue Mensa und vor allem die "Bierstube" in bester Erinnerung haben. Doch die Studenten, die in den letzten knapp zehn Jahren in den Vorlesungssälen ein- und ausgegangen sind, dürften die Neue Mensa vor allem als Baustelle kennen. Doch das soll sich in wenigen Wochen ändern.

Bald ist es endlich so weit! Die Neue Mensa wird nach vielen Jahren wieder ihre Türen für neue Gesichter und alte Bekannte öffnen. (Archivbild) © Steffen Füssel

Auf der Website des Studentenwerks Dresden heißt es, dass am 31. März dieses Jahres, nach einem guten Jahrzehnt voller Bauverzug und Sanierungsarbeiten, die Neue Mensa endlich wieder eröffnet.

Neben zwei Konzeptillustrationen findet man auf der Seite auch noch die nackten Fakten der "neuen Neuen Mensa": 723 Sitzplätze in der Mensa selbst, 48 Plätze in Mehrzweckräumen und bis zu 4200 Essensportionen pro Tag können in der Studentenkantine ausgegeben werden.

Doch besonders eine Sache wird nicht nur die aktuellen, sondern auch die ehemaligen Studenten extrem freuen. Die Bierstube feiert ebenfalls ihr Comeback, wobei der Begriff "Bierstube" gar nicht mehr allzu passend erscheint.

Neben den rund 80 Sitzplätzen im Innenbereich der Kneipe sollen ebenfalls gut 100 weitere Studierende auf der Außenfläche der Bierstube Platz finden, um das ein oder andere Spaßgetränk nach einem anstrengenden Uni-Tag genießen zu können.