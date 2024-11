Hauptstraße für Radler gesperrt, doch die fahren einfach weiter

Dresden - Erst kürzlich mahnte Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne ) persönlich Radfahrer an der Hauptstraße zur Rücksichtnahme , wenn sie den bei Fußgängern beliebten Boulevard zwischen Goldenem Reiter und Postplatz passieren wollten. Nun wurde die nach dem Carolabrücken-Unglück höchstfrequentierte Route gänzlich für Radfahrer gesperrt.

"Es ist eine verkehrsrechtliche Anordnung für den Augustusmarkt. Erste Arbeiten haben begonnen, nehmen nach dem Buß- und Bettag Fahrt auf", sagt Mitveranstalter Holger Zastrow (55). "Das wird seit mindestens 2012 so geregelt."

Hintergrund dürfte der nahende Weihnachtmarkt auf der Hauptstraße (eröffnet am 27. November) sein, der vorwiegend auf dem Mittelstreifen stattfindet.

Die Kennzeichnung interessiert so manchen Radfahrer gar nicht. © TAG24

Allerdings war die Route für Radler auch noch nie so wichtig wie jetzt. Umwege ab Albertplatz über die Albertstraße Richtung gesperrter Carolabrücke oder über die gepflasterte Königstraße wollen die wenigsten Radler in Kauf nehmen.

Entsprechend passierten am Dienstag trotz Verbots binnen weniger Minuten Dutzende Radfahrer den Boulevard. "Ich fahre hier seit Jahrzehnten mit dem Rad durch, bin nicht mehr so gut zu Fuß", erklärte eine Seniorin.

"Ich passe meine Geschwindigkeit an, achte auf Fußgänger. Und so werde ich es auch weiterhin machen, Schilder hin oder her", sagte sie und radelte weiter.

Sollten Rathaus oder Polizei Kontrollen durchführen, droht Sündern ein Bußgeld ab 15 Euro.