Heinz-Steyer-Stadion erst 2025 fertig? "Unsicherheit eine Katastrophe"

Dresden - Es ist das Prestige-Projekt. Für gut 47 Millionen Euro wird das Heinz-Steyer-Stadion im Dresdner Ostragehege umgebaut. Geplant war die Eröffnung mit einem Leichtathletik-Meeting im Herbst 2023. Doch dieser Termin ist längst geplatzt und ein neuer steht in den Sternen. Wird erst 2025 richtig Leben in das Stadion einziehen?

Große Betriebsamkeit herrscht auf der Baustelle Heinz-Steyer-Stadion aktuell nicht. © Lutz Hentschel

Geplant ist dies nicht. Die Stadt Dresden hat sich mit dem Stadion als Team Base Camp für die EURO 2024 beworben.

Heißt: Mannschaften, die bei der Fußball-EM im nächsten Jahr in Deutschland antreten, könnten in Elb-Florenz ihr Quartier aufschlagen. Im Maritim sollen die Kicker nächtigen, im Stadion trainieren. So der Plan.

Sport-Bürgermeister Jan Donhauser (54, CDU) verrät: "Erste Interessenten haben bereits Besichtigungen durchgeführt. Über Anzahl und Namen der Nationen dürfen wir keine Auskunft geben."

Für eine Entscheidung der Landesverbände sei die Nähe zum Flughafen und Qualität der Hotels wichtig, aber auch "eine hohe Qualität des Platzes und der Trainingsstätte überhaupt ist dabei sicher ein Muss! Die Citylage des Sportpark Ostra sowie das Sportangebot über den Fußball hinaus - wie Tennis, Beachvolleyball oder Squash - sehen wir als Standortvorteil."

Im Dezember werden die EM-Gruppen ausgelost, danach wird klar sein, ob Spanien oder eine andere Nation ist Dresden ihre Zelte aufschlägt.