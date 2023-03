Meilenstein im neuen Super-Steyer-Stadion: Im Ostragehege wächst was Einmaliges

Dresdens neues Super-Stadion wächst: Am Freitag wurde ein wichtiger und 105 Meter langer Bestandteil der Dachkonstruktion an seinen Platz befördert.

Von Paul Hoffmann

Dresden - Großer Tag für die Baumeister des neuen Heinz-Steyer-Stadions. Mit der Kraft von zwei Kränen wurde am Freitag ein 105 Meter langer und 130 Tonnen schwerer Lichtringträger an seinen Platz über der bestehenden Nordtribüne gehoben. Denn: Wie schon im Dynamo-Stadion werden die hochmodernen Flutlichter nicht an Masten, sondern direkt über den Tribünen befestigt.

Gleich zwei Kräne wuchteten den neuen Träger an Ort und Stelle. © Holm Helis "Das ist wieder so ein Meilenstein, wo man sagt: Wow!", schwärmt Ralf Gabriel (63) vom Eigenbetrieb Sportstätten. Er bezeichnet das, was da im Ostragehege entsteht, als "multifunktionale Sportstätte, die auch eine Stadionfunktion hat". Und damit hat Gabriel gar nicht so unrecht. Stand jetzt plant die Stadt mit einem Dutzend Nutzern und insgesamt zehn Sportarten, die ins weite Rund und sein Funktionsgebäude einziehen werden. Über zwei Etagen soll sich beispielsweise die Sportmedizin erstrecken. Auch ein Tanzsaal, zehn Fechtbahnen, ein Gymnastikraum und 48 Meter Ballettstangen sind geplant. Dresden Lokal Autos raus! Grüne fordern Sperrung der Louisenstraße Im Erdgeschoss werden via Pacht ein hochmoderner Athletikbereich und ein Sportgeschäft einziehen. Alles zum Wohl der Sportler, aber nicht vor der Allgemeinheit verschlossen. Verschlossen wird das Stadion eh nie sein, so Gabriel. 365 Tage im Jahr möchte man öffnen, immer von 7 bis 23 Uhr. Und das auch für diejenigen, die sich das Rund einfach nur anschauen wollen.

So sieht der Träger von der anderen Seite der Tribüne aus. © Holm Helis

Ein Blick in das weite Rund des neuen Steyer-Stadions. Links die Nordtribüne samt montierten Träger. Übrigens: Neun Laufbahnen werden gebaut. Ihre Farbe? Rot. © Paul Hoffmann

Das Heinz-Steyer-Stadion ist in Deutschland einmalig

Ralf Gabriel (63) vom Eigenbetrieb Sportstätten im Inneren der neuen Multifunktionstribüne. © Holm Helis "Vielen, vielen Dank für das Geschenk an den Dresdner Sport", freut sich auch Geburtstagskind und Bürgermeister Jan Donhauser (54, CDU). Das, was aktuell im Ostragehege geschaffen werde, sei ein Meisterwerk.

Etwas Besonderes ist es auf jeden Fall, bestätigt Carsten Otto (48) von O+M Architekten. Sein Büro gewann einst den Architekturwettbewerb. In Deutschland gebe es kein Stadion, an dem so viele Sportarten zusammenkommen würden. Und das wird in Deutschland, aber auch international, registriert. Natürlich tun wir etwas dafür, so Ralf Gabriel. "Es vergeht aber aktuell kein Tag, an dem ich nicht irgendwen herumführen oder einen Vortrag halten könnte." Dresden Lokal Große Freude in Gittersee! Die Windbergbahn kann endlich ihren Bahnhof sanieren Würde er es tun, könnte Gabriel darüber referieren, dass das Stadion einen großen Teil seines Energiebedarfs via Photovoltaik selbst erzeugen soll. Gibt es Überschüsse, profitiert der angrenzende Sportpark.

Ein Blick in die künftige Squash-Halle im Untergeschoss des Funktionsgebäudes. © Holm Helis

Vom Dach der Tribüne bietet sich ein fantastischer Blick auf die Dresdner Innenstadt. Das wird später aber leider nicht öffentlich sein. © Holm Helis

Wie teuer wird das neue Stadion im Ostragehege?