Heute öffnet ein neuer Super-Lidl in Dresden: Das macht ihn so besonders

Ab Donnerstag können Sparfüchse in Dresden-Plauen besonders schick einkaufen gehen.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Ab Donnerstag können Sparfüchse in Dresden-Plauen besonders schick einkaufen gehen. Auf der Chemnitzer Straße 68 hat die erste Lidl-"Metropolfiliale" ihre Pforten geöffnet. Lohnt sich der Gang?

Beim Bau der neuen Filiale wurden auch motorisierte Einkäufer bedacht: Es gibt 86 Plätze auf einem Untergeschoss-Parkdeck sowie auf weiteren ebenerdigen Stellplätzen.

Nach einem Jahr Baustelle stehen Kunden knapp 1300 Quadratmeter Ladenfläche mit mehr als 4300 verschiedenen Produkten zur Verfügung.

Das Besondere: Beim Einkauf kann nicht nur gespart, sondern auch etwas für die Umwelt getan werden.

So sollen LED-Beleuchtung und ein automatisiertes Lichtsystem jährlich rund 42.000 Kilowattstunden Strom und etwa 17 Tonnen Kohlenstoffdioxid einsparen, auch die Kühlung funktioniert ohne fossile Brennstoffe.

Eine eigene Photovoltaikanlage soll die Filiale sogar mit Strom versorgen: "Die Lidl-Metropolfiliale vereint die Vorzüge einer frei stehenden Filiale mit einer besonders platzsparenden und nachhaltigen Bauweise", erklärt Marco Lell (53), Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft.

Zur Neueröffnung sitzen am Donnerstag nun zwei Trainerinnen des MSV-Handball-Teams ab 8 Uhr an der Kasse. Die ersten 100 Kunden erhalten einen 20-Euro-Gutschein.

Titelfoto: Eric Münch

