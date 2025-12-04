Hier gibt's in Dresden Post vom Weihnachtsmann
Dresden - Weil die Stadt kein Geld für den Baumverschnitt auf der Königstraße hatte, kann die beliebte, prächtige Weihnachtsbeleuchtung der Vorjahre in diesem Advent nicht aufgehängt werden.
Damit die Kinder trotzdem nicht zu kurz kommen und ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt, hat der Schokoladenladen "Chirel" ein Dresdner Weihnachtsmann-Büro eröffnet.
Kinder können in der Königstraße 4 ihren Wunschzettel abgeben und bekommen bis 24. Dezember Post vom Weihnachtsmann.
Samstags von 10 bis 14 Uhr ist der Weihnachtsmann höchstpersönlich vor Ort und nimmt die Wunschzettel entgegen.
Titelfoto: Montage: 123rf, privat