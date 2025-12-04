Hier gibt's in Dresden Post vom Weihnachtsmann

Dresden - Weil die Stadt kein Geld für den Baumverschnitt auf der Königstraße hatte, kann die beliebte, prächtige Weihnachtsbeleuchtung der Vorjahre in diesem Advent nicht aufgehängt werden .

Damit die Kinder trotzdem nicht zu kurz kommen und ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt, hat der Schokoladenladen "Chirel" ein Dresdner Weihnachtsmann-Büro eröffnet.

Kinder können in der Königstraße 4 ihren Wunschzettel abgeben und bekommen bis 24. Dezember Post vom Weihnachtsmann.

Samstags von 10 bis 14 Uhr ist der Weihnachtsmann höchstpersönlich vor Ort und nimmt die Wunschzettel entgegen.