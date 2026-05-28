Hier planschten schon Generationen: Georg-Arnhold-Bad feiert 100. Geburtstag

Dresden - 100 Jahre. Tausende Erinnerungen. Und kein bisschen müde! Das Dresdner Georg-Arnhold-Bad feierte am Mittwoch seinen 100. Geburtstag. Seit der Eröffnung am 27. Mai 1926 sprang hier halb Dresden ins Wasser, lernte schwimmen, verliebte sich am Beckenrand oder schwitzte später in der Sauna.

Das Bad zieht seit einem Jahrhundert Dresdner sowie Touristen an. © Eric Münch

"Wir feiern nicht nur irgendein Jubiläum, sondern einen Ort, der seit 100 Jahren zu Dresden gehört", sagt Annette Scheibe-Zokov, Chefin der Dresdner Bäder.

Und tatsächlich: Kaum ein Bad der Stadt ist so bekannt, so beliebt und so emotional aufgeladen wie das Arnhold-Bad mitten in der Innenstadt.

Schon früh wurde klar: Dieses Bad ist viel mehr als nur Abkühlung im Sommer. "Viele verbinden damit den ersten Sprung ins Wasser, Sommertage oder das Schwimmenlernen."

Dass es das Bad überhaupt gibt, ist dem jüdischen Bankier Georg Arnhold zu verdanken. Er finanzierte den Bau des Freibades und schuf damit ein Geschenk an die ganze Stadt.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) erinnerte daran, welche Bedeutung dieses Engagement bis heute hat: "Das Bad zeigt, dass eine Stadt dann stark ist, wenn Menschen in Politik und Gesellschaft Verantwortung übernehmen."