Hier planschten schon Generationen: Georg-Arnhold-Bad feiert 100. Geburtstag
Dresden - 100 Jahre. Tausende Erinnerungen. Und kein bisschen müde! Das Dresdner Georg-Arnhold-Bad feierte am Mittwoch seinen 100. Geburtstag. Seit der Eröffnung am 27. Mai 1926 sprang hier halb Dresden ins Wasser, lernte schwimmen, verliebte sich am Beckenrand oder schwitzte später in der Sauna.
"Wir feiern nicht nur irgendein Jubiläum, sondern einen Ort, der seit 100 Jahren zu Dresden gehört", sagt Annette Scheibe-Zokov, Chefin der Dresdner Bäder.
Und tatsächlich: Kaum ein Bad der Stadt ist so bekannt, so beliebt und so emotional aufgeladen wie das Arnhold-Bad mitten in der Innenstadt.
Schon früh wurde klar: Dieses Bad ist viel mehr als nur Abkühlung im Sommer. "Viele verbinden damit den ersten Sprung ins Wasser, Sommertage oder das Schwimmenlernen."
Dass es das Bad überhaupt gibt, ist dem jüdischen Bankier Georg Arnhold zu verdanken. Er finanzierte den Bau des Freibades und schuf damit ein Geschenk an die ganze Stadt.
Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) erinnerte daran, welche Bedeutung dieses Engagement bis heute hat: "Das Bad zeigt, dass eine Stadt dann stark ist, wenn Menschen in Politik und Gesellschaft Verantwortung übernehmen."
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Dauerausstellung blick auf 100 Jahre Georg-Arnhold-Bad zurück
Anfangs gab es hier Wettkämpfe im riesigen 100-Meter-Becken. Später wurde es in kleinere Becken geteilt. 1995 folgte nach großem Umbau die Wiedereröffnung, unterstützt von den Arnhold-Enkeln Gerard und Henry Arnhold mit fünf Millionen Mark. 1997 kam das Hallenbad dazu, 2017 schließlich die moderne Saunalandschaft.
"Heute begeistert das Bad mit seiner Mischung aus Tradition und Moderne", so Hilbert.
Im Atrium erinnert jetzt eine neue Dauerausstellung an die bewegte Geschichte des Hauses. Historische Schwarz-Weiß-Fotos ziehen sich über ganze Spindreihen, zeigen volle Liegewiesen und Badebetrieb vergangener Jahrzehnte.
Und die Feierlichkeiten gehen weiter: Am Wochenende steigt das große Bad- und Piratenfest, später folgen unter anderem Aqua-Parcours und Saunanächte.
Außerdem erschien ein besonderes Jubiläumsbuch: "Dresdens Arnhold-Bad. 1926 bis 2026: Einhundert Geschichten, Fakten und Anekdoten aus 100 Jahren".
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch / SLUB/Deutsche Fotothek/ Erich H / Stefan Häßler