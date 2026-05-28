Holger John wehrt sich gegen Angriffe: "Das ist Rufmord"

Dresden - Ein Banner zerschnitten, ein Gittertor mit zugeklebten Schlössern blockiert, kopierte Handzettel zur Vernissage, ausgeschaltete Überwachungskameras, ein Brief der Studenten an das Rektorat der Kunsthochschule - die Ausstellung "Alles so schön bunt hier" von Holger John (66) im Oktagon wird seit der Eröffnung am 30. April massiv gestört .

"Der Schnitt durch das Banner fühlt sich wie ein Schnitt durch die eigene Kehle an", zeigt sich Holger John erschüttert. © Robert Michael/dpa

Worum geht es? In einem der Redaktion vorliegendem Brief an Rektor Oliver Kossack (59) fordert die unterzeichnende "Studierendenschaft" Aufklärung in acht Punkten - und die vorzeitige Schließung der Schau.

Unter anderem wird die Vergabe und Finanzierung der Ausstellung hinterfragt. Es wird behauptet, John habe "unter Alumni den Ruf, sich auf Ausstellungseröffnungen Frauen gegenüber übergriffig zu verhalten".

John weist die schweren Vorwürfe weit von sich: "Das ist Rufmord. Wenn einer bei Vernissagen von Groupies belästigt wird, dann bin ich das."

Unter Kritik steht im Brief Johns Nähe zu Rammstein-Sänger Till Lindemann (63), der 2014 Gedichte, Zeichnungen und Objekte in der Galerie John ausgestellt hatte.

Lindemann wurde 2023 sexueller Übergriffe beschuldigt - die Berliner Staatsanwaltschaft stellte im August 2023 ihre Ermittlungen gegen den Sänger mangels hinreichenden Tatverdachts ein.