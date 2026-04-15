Hier sprudelt erst mal gar nichts: Brunnen-Aus, weil Rathaus auf eigene Technik beharrt

Dresden - Der bekannte Glasbrunnen am Pirnaischen Platz plätscherte im vergangenen Jahr, doch diesen Sommer bleibt er trocken. Team Zastrow kritisierte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne). Jetzt erklärt sich das Rathaus dazu.

Der bekannte Glasbrunnen neben dem früheren Robotron-Gebäude am Pirnaischen Platz bleibt vorerst trocken. © Steffen Füssel

Mit dem Auszug verschiedener Ämter hatte die Verwaltung auch den Technikraum im ehemaligen Robotron-Gebäude aufgegeben, wodurch der Brunnen nicht mehr sprudeln kann.

Dabei hat der Eigentümer gar nichts gegen eine weitere Nutzung durch die Stadt.

Aber: "Mit einem Alter von inzwischen fast 20 Jahren hatte die Brunnentechnik bereits mindestens das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht - auch wenn sie noch funktionierte. Deshalb erschien es wirtschaftlich nicht sinnvoll, einen einzelnen Raum in einem insgesamt nicht mehr gemieteten Gebäude weiter zu mieten", erklärt ein Stadtsprecher.