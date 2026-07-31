31.07.2026 05:28 Ratten, Schimmel und Brände lassen Mieter verzweifeln: "Wir wohnen in einem Horror-Haus"

Die Zeiten, in denen der Plattenbau am Otto-Dix-Ring 64–82 in Strehlen ein behüteter Lebensraum für Familien war, sind vorbei.

Von Jakob Anders

Dresden - "Es reicht!" – Die Zeiten, in denen der Plattenbau am Otto-Dix-Ring 64–82 in Strehlen ein behüteter Lebensraum für Familien war, sind vorbei.

Melanie Rieck (37) hat sich auf eigene Kosten Feuerlöscher gekauft, in den oberen Stockwerken Rauchmelder angebracht. © Petra Hornig Warmes Wasser fällt wochenlang aus, Schimmel prangt an den Wänden, Ratten laufen über den Innenhof, die Eingangstüren stehen offen. Die glücklichen Mieter von damals leben heute im Ghetto. Aus Angst vor Brandanschlägen schützen sie sich inzwischen selbst. Die Wohnanlage besteht aus einer langen Hausfassade mit zehn Hauseingängen. Fast alle Eingangstüren lassen sich problemlos aufdrücken. Erst vergangenen Sonntag brannte es wieder, diesmal ein Kinderwagen im Haus Nummer 66. Bei Anne Pischke (40) liegen die Nerven blank: "Mein Kind lag oben in der Wohnung und ich sehe die Rauchschwaden. Die Eingangstür war mit weiteren Kinderwägen verbarrikadiert." Vor den Häusern versammeln sich weitere Mieter. Sie berichten, dass es in den vergangenen fünf Jahren in jedem der zehn Treppenhäuser mindestens einmal gebrannt habe. Teils loderten Wohnungstüren, "weil die Haustüren halt offen stehen". Dresden Lokal Nach CSD-Anschlag: Makabrer Fund erschüttert FrauenBildungsHaus in Dresden Auf Nachfrage zählte die Dresdner Feuerwehr 29 Einsätze in diesen fünf Jahren, 2026 bereits acht. Die Polizei registrierte seit Anfang 2024 zehn Brandstiftungen und schwere Brandstiftungen. 14 Menschen aus dem Block mussten wegen Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Es wirkt wie ein Bild aus der Dritten Welt, ist aber doch der Müllplatz vor der Haustür am Otto-Dix-Ring. Samt Ratten. © privat

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Wie geht es mit dem Horror-Haus in Dresden weiter?

29 Mal rückten Kameraden der Dresdner Feuerwehr zum Otto-Dix-Ring 64-82 aus. © Roland Halkasch Die dreifache Mutter Melanie Rieck (37) ist vor zwölf Jahren eingezogen, war damals glücklich. Für ihre Vier-Raum-Wohnung zahlt sie 1032 Euro. Kürzlich hat sie eigenmächtig Rauchmelder im Haus angebracht. Außerdem stehen in ihrer Wohnung zwei Feuerlöscher und eine Kamera bereit, "aus Angst, es kommt jemand ins Treppenhaus und zündet uns an". Der Glaube macht sich breit, langjährige Mieter sollen aus den Wohnungen "geekelt" werden: "Das ist hier zum Ghetto verkommen, was wirklich nicht an den Ausländern liegt." Denn die seien erst mal glücklich darüber, in Frieden zu leben, "aber sie wissen doch gar nicht, was ihnen als Mieter zusteht und deshalb macht diese neue Hausverwaltung gar nichts mehr", urteilt Rieck. Seit rund eineinhalb Jahren seien die Zustände untragbar geworden. Damals habe die Hausverwaltung "Immano" die Wohnanlage übernommen: "Es wird immer schlimmer", poltert Anne Pischke. Dresden Lokal Sperrung am Kaufpark Nickern: Diese Strecke ist jetzt betroffen Monatelang hatte keiner der anwesenden Mieter Kontakt zur Hausverwaltung herstellen können. Auf TAG24-Anfrage ging es plötzlich ganz schnell: Es seien "kurzfristig verschiedene Sicherungs- und Verbesserungsmaßnahmen veranlasst [worden]", teilte gestern die Hausverwaltung Immano mit. Ziel sei es, "die Wohnsituation Schritt für Schritt weiter zu verbessern, langfristig ein sicheres, ordentliches und attraktives Wohnumfeld zu bieten." Na, dann los ...

Die Mieter vom Otto-Dix-Ring: Melanie Rieck (v.l.), Nicole Winter (48), Zeinab Makke (19) und Anne Pischke (40). © Ove Landgraf

Ratten hausen unterhalb der Balkone im Erdgeschoss. (Symbolfoto) © imago/Arnulf Hettrich

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