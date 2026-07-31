Auch Tiere gehen in die wohlverdiente Rente: Neues Schulpferd gesucht
Dresden - Sobald ein Schulpferd nichts mehr für den Betrieb leisten kann, wird es weggegeben? Keine Chance! In der Abteilung Pferdesport der SG Schönfeld werden die Pferde nicht nur als Sportgerät angesehen, sondern dürfen auch ihren Ruhestand im gewohnten Zuhause genießen. Doch um den Reitunterricht langfristig zu sichern, müssen nun Spenden für ein neues Schulpferd gesammelt werden.
"Wie eigentlich alle Vereine sind auch wir knapp bei Kasse", erklärt Annegret Steingräber (54), stellvertretende Abteilungsleiterin und Reitlehrerin auf dem Schönfelder Hof.
"Bisher waren alle Pferde für den Schulbetrieb privat finanziert. Aber das ist einfach keine Dauerlösung."
"Leider wurde bei unserem erst im vergangenen Jahr gekauften Schulpferd 'Whisper' eine neurologische Störung festgestellt", erklärt die Trainerin. Doch verkauft werden soll das Tier nicht.
Für den Verein gehören die Pferde auch nach ihrer aktiven Zeit weiterhin zur Gemeinschaft.
"Mit unseren Rentnerpferden lernen die Kinder den richtigen Umgang. Führen, putzen, das tägliche Umsorgen", berichtet Steingräber. "Alle lernen voneinander. Jung von Alt und auch andersrum."
Spendenziel sind 12.000 Euro
Das neue Pferd sollte bereits eine Grundausbildung und einen braven Charakter haben. "Es sollte nicht kleiner als 1,60 Meter und vielseitig einsetzbar sein. Also zum Beispiel auch vor der Kutsche", erklärt Maja Wartenberg (20), Jugendtrainerin im Verein.
Das Spendenziel sind 12.000 Euro. "Wir brauchen nicht nur den Kaufpreis des Pferdes", erklärt die 20-Jährige. "Auch der Transport und die sogenannte 'Ankaufsuntersuchung' vom Tierarzt müssen bezahlt werden."
Spenden können unter www.99funken.de/neues-schulpferd-fuer-uns abgegeben werden.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch