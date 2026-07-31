Auch Tiere gehen in die wohlverdiente Rente: Neues Schulpferd gesucht

Dresden - Sobald ein Schulpferd nichts mehr für den Betrieb leisten kann, wird es weggegeben? Keine Chance! In der Abteilung Pferdesport der SG Schönfeld werden die Pferde nicht nur als Sportgerät angesehen, sondern dürfen auch ihren Ruhestand im gewohnten Zuhause genießen. Doch um den Reitunterricht langfristig zu sichern, müssen nun Spenden für ein neues Schulpferd gesammelt werden.

Maja Wartenburg (20, l.) und Annegret Steingräber (54) mit den beiden Rentnerpferden Mexx und Evidor. © Eric Münch

"Wie eigentlich alle Vereine sind auch wir knapp bei Kasse", erklärt Annegret Steingräber (54), stellvertretende Abteilungsleiterin und Reitlehrerin auf dem Schönfelder Hof.

"Bisher waren alle Pferde für den Schulbetrieb privat finanziert. Aber das ist einfach keine Dauerlösung."

"Leider wurde bei unserem erst im vergangenen Jahr gekauften Schulpferd 'Whisper' eine neurologische Störung festgestellt", erklärt die Trainerin. Doch verkauft werden soll das Tier nicht.

Für den Verein gehören die Pferde auch nach ihrer aktiven Zeit weiterhin zur Gemeinschaft.

"Mit unseren Rentnerpferden lernen die Kinder den richtigen Umgang. Führen, putzen, das tägliche Umsorgen", berichtet Steingräber. "Alle lernen voneinander. Jung von Alt und auch andersrum."