Hitzestau in der City: Mehr Bäume sollen Dresden helfen

Dresden - Quartiere müssen kühler werden. Das sehen auch die Mitglieder des hiesigen Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) so und fordern eine stärkere Anpflanzung und Pflege von Bäumen im Dresdner Stadtgebiet.

Stadtbäume spenden Schatten und Kühle, reinigen die Luft und sind Lebensraum für zahlreiche Kleintiere. Zusätzlich binden sie klimaschädliches CO₂, so Hummel-Schröter.

Fast hätten wir uns an das bislang sehr angenehm-kühle Frühlingswetter des Juni gewöhnt. Doch seit zwei Tagen rufen uns Temperaturen von über 30 Grad in Erinnerung: Der Sommer kann auch anders.

"Das ist doch völlig normal für diese Jahreszeit", raunen Kritiker der Hitzewarnung von Deutschlands obersten Wetterwächtern in Offenbach. Was dabei jedoch nicht vergessen werden darf: Diese Temperaturen werden laut der jüngsten Erkenntnisse eines großen Teils der Wissenschaft zukünftig häufiger auftreten.

Das hat unmittelbare Folgen für das Leben in der Stadt. Schon jetzt fühlen sich viele ältere Mitbürger in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, können nur in den frühen Morgenstunden oder abends das Haus verlassen.

Und wenn sie sich bei der Hitze dann doch mal vor die Türe trauen, sind sie dringend auf die Schatten der Bäume angewiesen. Letztere werden aus der Stadt der Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Linde, Spitzahorn oder Platane bieten mehr als kühle Verschnaufpausen. Sie reinigen die Luft und bieten Lebensraum, beispielsweise für Vögel, die vor den Monokulturen auf dem Land zu uns in die Stadt fliehen.

Eine stärkere Förderung der Anpflanzung, Pflege und Anpassung neuer und bestehender Baumbestände sind im Rat absolut mehrheitsfähig. Sie sollten auf der Prioritätenliste einer vorausschauenden Stadtplanung deshalb weiter nach oben rücken.