Saubermänner für die Elbwiesen gesucht

Dresden - Achtung, wer mitputzen will, sollte schnell sein: Die Anmeldung für die diesjährige Elbwiesenreinigung Ende März startet. Das große Saubermachen findet am Sonnabend, 28. März, statt.

Bis zu 2000 Leute können an der Elbe mit anpacken und die Abfälle einsammeln. © Holm Helis

Wer dabei sein will, kann sich ab kommenden Montag über das Onlineportal www.dresden.de/an-die-saecke anmelden.

In dem 30 Kilometer langen Einsatzgebiet beidseitig der Elbe können bis zu 2000 Teilnehmer anpacken und Abfälle einsammeln.

Mehr Helfer können nicht mitmachen, um Natur und Tiere nicht übermäßig zu stressen. Die letzten Putzeinsätze waren vollends ausgebucht.