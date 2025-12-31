Ansturm auf Raketen: Darum haben wir Feuerwerk gekauft

Raketen, Böller, Batterien: Warum so viele Dresdner an Silvester nicht auf Feuerwerk verzichten wollen.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Ansturm auf Silvesterraketen! Die Nachfrage nach Leucht- und Knallkörpern ist groß, in Fachgeschäften war am Montag Hochbetrieb. TAG24 hat Käufer gefragt, warum sie nicht auf das Geknalle verzichten.

Polina (10) und Nikita (12)

Die Geschwister Polina (10) und Nikita (12) aus Prohlis lieben das Feuerwerk zu Silvester. "Wir mögen Raketen, sie sehen schön aus, wenn sie leuchten." Alleine dürfen sie ihre Ausbeute (von Mama gekauft) natürlich nicht zünden. "Manchmal kriegt man auch ein bisschen Angst."

Die Geschwister freuen sich auf leuchtende Raketen am Silvesterhimmel - zünden dürfen die Geschwister ihr Feuerwerk aber nur unter Aufsicht der Eltern. © Steffen Füssel

Jonas Teßmann (26)

Zerspanungsmechaniker Jonas Teßmann (26) aus Wilsdruff ist mit Feuerwerk aufgewachsen. "Ich bin seit der Kindheit ein kleiner Pyromane." Am Böllerzünden gefällt ihm die Optik, der Geruch und sogar der Lärm. "Pyrotechnik erlebt man mit allen Sinnen."

Der Zerspanungsmechaniker liebt Feuerwerk seit seiner Kindheit. © Steffen Füssel

Mike Biele (42)

Für ein buntes Leuchtspektakel am Himmel über Striesen hat Koch Mike Biele (42) satte 400 Euro ausgegeben. "Wir feiern gemeinsam mit einer anderen Familie, aber dieses Jahr ist der Einkauf etwas aus dem Ruder gelaufen", lacht er. "Feuerwerk gehört einfach zu Silvester dazu."

Der Koch ließ sich das Silvesterspektakel 400 Euro kosten. © Steffen Füssel

Mirko Riede (40)

Ingenieur Mirko Riede (40) aus Freital sagt: "Für Silvester-Feuerwerk muss man geboren sein. Man braucht Faszination für die Farbe, das Geräusch und den Rauch. Ich finde es aber schade, dass manche Leute inzwischen auch unterm Jahr zündeln."

Mirko Riede (40) kaufte ebenfalls ein paar Raketen mit seinen Kindern Mathilda (4) und Fritz (8). © Steffen Füssel

Olaf Partzsch (21)

Trotz Sparplänen investierte der Industriemechaniker Olaf Partzsch (21) in Batterien und Fontänen - solange Feuerwerk erlaubt ist, will er es genießen. © Steffen Füssel