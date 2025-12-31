Ansturm auf Raketen: Darum haben wir Feuerwerk gekauft
Dresden - Ansturm auf Silvesterraketen! Die Nachfrage nach Leucht- und Knallkörpern ist groß, in Fachgeschäften war am Montag Hochbetrieb. TAG24 hat Käufer gefragt, warum sie nicht auf das Geknalle verzichten.
Polina (10) und Nikita (12)
Die Geschwister Polina (10) und Nikita (12) aus Prohlis lieben das Feuerwerk zu Silvester. "Wir mögen Raketen, sie sehen schön aus, wenn sie leuchten." Alleine dürfen sie ihre Ausbeute (von Mama gekauft) natürlich nicht zünden. "Manchmal kriegt man auch ein bisschen Angst."
Jonas Teßmann (26)
Zerspanungsmechaniker Jonas Teßmann (26) aus Wilsdruff ist mit Feuerwerk aufgewachsen. "Ich bin seit der Kindheit ein kleiner Pyromane." Am Böllerzünden gefällt ihm die Optik, der Geruch und sogar der Lärm. "Pyrotechnik erlebt man mit allen Sinnen."
Mike Biele (42)
Für ein buntes Leuchtspektakel am Himmel über Striesen hat Koch Mike Biele (42) satte 400 Euro ausgegeben. "Wir feiern gemeinsam mit einer anderen Familie, aber dieses Jahr ist der Einkauf etwas aus dem Ruder gelaufen", lacht er. "Feuerwerk gehört einfach zu Silvester dazu."
Mirko Riede (40)
Ingenieur Mirko Riede (40) aus Freital sagt: "Für Silvester-Feuerwerk muss man geboren sein. Man braucht Faszination für die Farbe, das Geräusch und den Rauch. Ich finde es aber schade, dass manche Leute inzwischen auch unterm Jahr zündeln."
Olaf Partzsch (21)
Die Diskussionen um ein Böller-Verbot sind Industriemechaniker Olaf Partzsch (21) aus Reick bekannt.
Ihm macht das Knallen aber einfach Spaß: "Eigentlich spare ich gerade, aber Geld für Fontänen und Batterien war noch drin. Solange Feuerwerk erlaubt ist, muss man das ausnutzen."
