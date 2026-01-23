 5.011

Kampf ums Ärztehaus in Prohlis: So viele Menschen haben für Erhalt des Standorts unterschrieben

Gibt es doch noch Hoffnung fürs Ärztehaus in Prohlis? Eine Petition gegen den Bau eines Azubi-Wohnheims ist an den zuständigen Ausschuss übergeben worden.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Gibt es doch noch Hoffnung fürs Ärztehaus in Dresden-Prohlis? Nachdem sich die Stadt für einen Abriss des Gebäudes entschieden hat, ist nun eine Petition gegen den Bau des geplanten Azubi-Wohnheims an den zuständigen Ausschuss übergeben worden.

Ende März wird sich der Stadtrat mit dem Grundstück am Albert-Wolf-Platz und dem darauf befindlichen Ärztezentrum befassen.
Die Mitglieder werden nach einer Lesung am 11. März über den Inhalt nicht öffentlich beraten.

"Die Folge ist eine Beschlussempfehlung für den Stadtrat, der schließlich in seiner Sitzung am 26. März entscheiden wird", erklärte Rathaus-Sprecher Daniel Heine (40) gegenüber TAG24.

Insgesamt 1769 Menschen haben die Petition für den Erhalt des medizinischen Standorts unterschrieben, so das Ergebnis der städtischen Prüfung.

Im Dokument heißt es: "Gerade für die immer älter werdende Bevölkerung beziehungsweise die in Prohlis lebenden Menschen ist die medizinische, therapeutische Versorgung jetzt schon kaum ausreichend [...]." Die Verwaltung nehme in Kauf, dass sich die Patienten des Ärztehauses neu orientieren und womöglich auch längere Wege bestreiten müssten.

Auch wird kritisiert, dass den Mietern, die sich "in den vergangenen Jahren notwendige Neuerungen und Reparaturen schwer erkämpft haben", keine wirkliche Alternative geboten wird.

