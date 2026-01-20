Paukenschlag in Prohlis: Ärztehaus wird abgerissen! Praxen müssen raus

Das Ärztehaus am Albert-Wolf-Platz in Dresden-Prohlis wird einem Wohnheim geopfert. Offenbar noch in diesem Jahr müssen alle Praxen das Gebäude verlassen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Die Entscheidung ist gefallen: Das Ärztehaus am Albert-Wolf-Platz in Dresden-Prohlis wird abgerissen. Offenbar noch in diesem Jahr müssen alle Praxen das Gebäude verlassen. Sie stehen vor einer bislang ungewissen Zukunft.

Für den Bau eines Azubi-Wohnheims lässt die Stadt das Ärztezentrum am Albert-Wolf-Platz beseitigen. © TAG24 Wie TAG24 erfahren hat, sind die Mietparteien vom Liegenschaftsmanagement über das Ende des Mietverhältnisses informiert worden. Begründet wird dies mit der Errichtung eines Azubi-Wohnheims für das künftige BSZ Elektrotechnik und der dafür "notwendigen Baufeldfreimachung" auf dem Areal. "Alle Mietverträge wurden unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfristen gekündigt", bestätigt das Rathaus auf Anfrage. Der Zeitpunkt soll in mehreren Fällen auf den 30. Juni festgelegt worden sein. Laut Stadt-Sprecher Daniel Heine (40) ist das Grundstück für die Errichtung des Wohnheims ausgewählt worden, da eine Sanierung des darauf befindlichen Bestandsobjekts ohnehin nicht wirtschaftlich tragfähig wäre. Dresden Lokal Abschied vom Barockviertel: Kult-Tätowierer ziehen in altes Neustadt-Café Man unterstütze die Praxisbetreiber "freiwillig" bei der Suche nach geeigneten alternativen Gewerbeflächen und habe dafür inzwischen Angebote vorgelegt. Nach TAG24-Informationen ist dies jedoch bisher nicht geschehen.

Stadt-Sprecher Daniel Heine (40) begründet die Grundstücks-Wahl mit dem aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr sanierungsfähigen Bestandsgebäude. © Thomas Türpe

Stadtbezirksbeirat Steffen Hanisch über weiteres Vorgehen: "Werden Änderungsantrag einbringen"

Steffen Hanisch (64, AfD), Stadtbezirksbeirat in Prohlis, will mit einem Änderungsantrag Druck machen. © Steffen Füssel An der Verfahrensweise kommt Kritik von der SPD. So hätte die Stadt vor dem Kündigen erst einmal die Alternativen klären und vorstellen müssen, sagt der finanz- und gesundheitspolitische Sprecher Peter Lames (61). Gleichzeitig betont er, dass es ein Wohnheim brauche. Die AfD spricht angesichts der neuesten Entwicklungen ihr Bedauern aus. "Wir werden einen Änderungsantrag [...] einbringen, in dem der Stadtrat die Verwaltung noch einmal ausdrücklich dazu verpflichtet, sich nicht aus der Verantwortung zu stehlen und den Mietern vergleichbare Angebote in der Nähe zu unterbreiten", erklärt der Prohliser Stadtbezirksbeirat Steffen Hanisch (64). Auch die Grünen erwägen einen solchen Schritt. "Der OB gefährdet mit der Art und Weise, wie er das Projekt steuert, das Azubi-Wohnheim. Er hinterlässt verbrannte Erde, wenn es keine gute Lösung für die Gesundheitsversorgung in Prohlis gibt", meint die baupolitische Sprecherin Susanne Krause (41). Dresden Lokal Dampfer-Touren für Nostalgiker und Interessierte: Weiße Flotte lädt zur Zeitreise Eine Interimslösung mit anschließendem Umzug in den Neubau ist laut Rathaus nach anfänglichen Überlegungen verworfen worden. In einer CDU-Anfrage schrieb Dirk Hilbert (54, FDP) dazu: "Die avisierten Mietpreise wären nicht marktgängig und hätten zu einer Reduzierung der primär verfolgten Bereitstellung von Wohnheimkapazitäten geführt."

SPD-Stadtrat Peter Lames (61) bemängelt das Vorgehen der Verwaltung hinsichtlich des Umgangs mit den Mietern. © Norbert Neumann