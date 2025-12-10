Irrer Schilder-Streit an der Hummelmühle: Amt untersagt Firmenchef den Schriftzug

Kreischa - Seit rund 200 Jahren steht an der "Hummelmühle" bei Kreischa der Name des Gebäudes, doch plötzlich soll er da weg.

Jan Thomas (45) ärgert sich darüber, dass auf der Hummelmühle bald nicht mehr Hummelmühle stehen darf. © Petra Hornig

Der Grund: Die Kettensägenfirma "Stihl" hatte einen Bauantrag für Werbung gestellt. Stattdessen fiel den Behörden auf, dass dort alle Schilder und Schriftzüge nicht zulässig sind. Mühlenbetreiber Jan Thomas (45) ist frustriert.

2024 übernahm er die historische Mühle, betreibt seitdem das Museum, hat in anderen Räumen sein Gewerbe eingerichtet: "Wir sind zwölf Leute", sagt er zu TAG24.

"Eigentlich wollte ich das Grundstück kaufen, aber das pausiert jetzt erst mal." Denn nach einem Bauantrag für eine Kettensägen-Werbung soll Thomas plötzlich alle Schilder und Schriftzüge von Firma und Mühle entfernen.

"Damit würde man uns hier nicht mehr wahrnehmen", so der Firmenchef. Thomas vermietet und verkauft Kommunal-, Garten- und Reinigungsgeräte, außerdem bietet er einen Reparaturservice.