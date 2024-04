Hygienealarm in Dresden: In diesen Asia-Restaurants wurden Schaben gefunden!

In zwei Asia-Restaurants in Dresden wurde vom Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt bei Kontrollen am 13. März ein Schabenbefall entdeckt.

Von Calvin Schröder

Dresden - Ekelfunde in Dresden: Bei Kontrollen wurden in zwei Asia-Läden in Dresden ein massiver Insektenbefall festgestellt. Die Restaurants mussten zwischenzeitlich sogar dicht machen.

In beiden Restaurants wurden die ekelhaften Schädlinge tot und lebendig vorgefunden. (Symbolbild) © 123RF/rhj2017 Bei Untersuchungen des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts der Stadt Dresden mussten die Kontrolleure erschreckende Entdeckungen machen. In den zwei Asia-Restaurants wurden am 13. März mehrere Schaben gefunden. Beim ersten der beiden handelt es sich um "HQ Sushi & Wok" auf der Schandauer Straße 65 im Stadtteil Striesen. Dresden Lokal Neue Leih-Roller in Dresden: Das hat es mit "emmy" auf sich Die Prüfer fanden vor Ort heraus, dass das Restaurant ein Problem mit Küchenschaben hat, denn im Hygienebereich der Küche fand man sowohl tote als auch lebende Insekten, heißt es in einer Meldung von Sachsens Verbraucherschutz. Auch bei der Nachkontrolle am Folgetag wurden mehrere Kakerlaken in der Küche sowie an der Kühlzelle gefunden, außerdem krabbelten einige im Gastraum umher. Das Lokal musste für die Grundreinigung und Schädlingsbekämpfung vom 13. bis zum 15. März schließen. Außerdem wurden alle offenen Lebensmittel entsorgt.

Beim zweiten Fall war es sogar noch schlimmer