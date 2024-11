Hype um Dubai-Schokolade: Jetzt kommen die limitierten Tafeln nach Dresden

Dresden - Wenn etwas gerade in aller Munde ist, dann ist es die Dubai-Schokolade. Und der Hype kommt nun auch nach Dresden .

Am Samstag wurde die limitierte Schokolade auch in der Schweiz verkauft - eine lange Warteschlange inklusive. © Montage: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa, Lindt & Sprüngli GmbH

Vereinzelt gibt es die Schokolade, deren Besonderheiten die Pistaziencreme, karamellisiertes Kadayif (dünne Teigfäden) und Tahini (Sesampaste) sind, schon in Supermärkten.

Süßwaren-Hersteller Lindt setzt dem Ganzen aber die Krone auf. 1000 handgefertigte Tafeln produzierte das Unternehmen, welche es in ausgewählten Shops für 14,99 Euro gibt.

So auch kommende Woche in Dresden. Am Dienstag können neugierige Kunden hier im Store auf der Schloßstraße die süße Tafel ergattern. 10 Uhr öffnet der Laden.

Ursprünglich stand die sächsische Landeshauptstadt gar nicht auf dem Plan, wegen hoher Nachfrage entschied sich Lindt allerdings, Dresden und Leipzig (ebenfalls am 19. November) zu beliefern.