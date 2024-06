Im Großen Garten: Erste Eichen sind in die Baumschule gezogen

In die Erde, fertig, los (v.l.): Claudius Wecke, Claudia Kamensky, Silke Epple, Michael Methner und Christian Striefler 62. © Norbert Neumann

Am Donnerstag wurden die ersten, zweijährigen Eichen-Sprösslinge in Hochbeete am historischen Ort nahe dem Palaisteich gepflanzt. Dort hatte bereits anno 1874 Gartendirektor Friedrich Bouché eine eigene Baumschule eingerichtet.



Die Baumschüler sollen helfen, den Großen Garten für die Herausforderungen des Klimawandels fitzumachen.

Hintergrund: Extreme Wetterereignisse wie Trockenheit oder Herbststürme hatten den Gesundheitszustand der Bäume erheblich verschlechtert. 2021 mussten 185 Bäume gefällt werden, 2023 sogar 390.

Die entstandenen Lücken sollen künftig mit selbst gezogenem Nachwuchs geschlossen werden, der widerstandsfähig gegenüber Klimaveränderungen ist.