In vielen Städten schon mit Taxis unterwegs: Warum sich Dresden gegen Uber wehrt

Dresden - Der US-Gigant Uber erobert Deutschland, vermittelt bereits in 70 Städten Fahrdienste, seit Oktober auch in Chemnitz . In Dresden würde das Unternehmen gerne starten. Doch das scheiterte bislang - auch am Widerstand der Taxigenossenschaft.

In anderen Städten wie Chemnitz ist Uber mit seinem Fahrdienst schon aktiv. © imago/Jochen Tack

Anders als in den USA dürfen in Deutschland keine Privatpersonen für Uber mit ihren Autos Fahrgäste befördern. Stattdessen müssen die Amis mit lokalen Taxi- oder Mietwagenunternehmen kooperieren, die eigene Fahrer (mit Personenbeförderungsschein) beschäftigen. Letztlich tritt Uber mit seiner App dann als Vermittler zwischen Fahrgästen und Taxis sowie Mietwagen auf, kassiert für diesen Service eine Gebühr.

Mit seinem Essens-Lieferservice auf Fahrrädern ist Uber längst präsent. Doch anders als in vielen Großstädten konnten sie in Dresden mit ihrem Fahrdienst noch nicht Fuß fassen. "Im Moment haben wir leider noch nicht ausreichend Partner vor Ort und wir können auch noch nicht sagen, wann es so weit ist", sagt Sprecher Oliver Fritz (30).

Ein Grund dafür ist der Widerstand des Platzhirsches: Die Dresdner Taxigenossenschaft vermittelt Fahrten an rund 121 lokale Taxifirmen (die zahlen dafür Beiträge), verfügt damit über einen Pool von knapp 400 Fahrzeugen. "Wir haben die Betriebe vor einer Partnerschaft mit Uber gewarnt", sagt Vorstand Jan Kepper (49). Er hält nichts vom Uber-Geschäftsmodell, warnt vor hohen Gebühren, befürchtet Dumpingpreise.

Als Teil des ÖPNV mit durchgängiger Beförderungspflicht könne man die Taxi-Dienstleistung nicht günstiger anbieten, so Kepper. Die Preise würden zudem von der Verwaltung und dem Stadtrat bestimmt.