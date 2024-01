Insolvenzverhandlungen mit Gläubigern geplatzt: "Lingnerschloss" nur noch mit Notbetrieb

Der gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter Lucas Flöther (49) versuchte daraufhin, mit den Gläubigern einen einvernehmlichen Insolvenzplan (kürzt das Verfahren ab) aufzustellen, was jetzt scheiterte.

Ein Mitarbeiter des Insolvenzverwalters kündigte am Abend an, den Betrieb zunächst "auf Sparflamme" mit "einer Notbesetzung" weiterzuführen, damit geplante Veranstaltungen in den nächsten Wochen noch stattfinden können.