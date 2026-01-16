Sieben Millionen-Anbau: Dresdner Schule erwartet 100 neue Schüler

Der Anbau nimmt so allmählich Form an. © Norbert Neumann

Mit dem feierlichen Richtfest wurde am Donnerstag der über sieben Millionen Euro teure Erweiterungsbau an der Annenstraße gewürdigt.

Der Anbau, mit dem erst im Sommer vergangen Jahres gestartet wurde, soll neue Klassenräume sowie ein Musikkabinett bringen und möglichst schon Ende dieses Jahres, spätestens Anfang 2027, fertig sein.

Der Ausbau ist eine direkte Reaktion auf den wachsenden Bedarf durch internationale Familien - auch im Zuge der neuen Chipfabrik des taiwanesischen Herstellers TSMC im Dresdner Norden.