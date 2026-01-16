Sieben Millionen-Anbau: Dresdner Schule erwartet 100 neue Schüler
Dresden - Die Internationale Schule Dresden wächst weiter.
Mit dem feierlichen Richtfest wurde am Donnerstag der über sieben Millionen Euro teure Erweiterungsbau an der Annenstraße gewürdigt.
Der Anbau, mit dem erst im Sommer vergangen Jahres gestartet wurde, soll neue Klassenräume sowie ein Musikkabinett bringen und möglichst schon Ende dieses Jahres, spätestens Anfang 2027, fertig sein.
Der Ausbau ist eine direkte Reaktion auf den wachsenden Bedarf durch internationale Familien - auch im Zuge der neuen Chipfabrik des taiwanesischen Herstellers TSMC im Dresdner Norden.
Rund 100 zusätzliche Schüler werden erwartet, viele davon aus Taiwan. Schon jetzt tummeln sich auf dem Campus der Privatschule mehr als 400 Kinder aus 55 Nationen.
Titelfoto: Norbert Neumann