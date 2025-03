Jetzt kommt's knüppeldick: Warnstreik für Dresdner Kitas verlängert!

Dresden - Hiobsbotschaft für Eltern: Der Warnstreik in Dresdner Kitas wird verlängert!

Vor dem Wochenende müssen sich Eltern auf einen zweitägigen Kita-Warnstreik in Dresden einstellen. (Symbolfoto) © Ralph Kunz

Wie das Rathaus mitteilte, hat ver.di nicht nur für Donnerstag (wie ursprünglich berichtet), sondern auch für Freitag zu ganztägigen Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen.

Am Freitag seien deutlich stärkere Auswirkungen zu erwarten, während tags zuvor nur einzelne Kitas und Horte betroffen sein dürften.

Es könne zu streikbedingten Ausfällen und (Teil-)Schließungen kommen. "Die Eltern wurden bereits am Montag per Brief informiert", heißt es.

An beiden Streiktagen werde der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen unter www.dresden.de ab 6 Uhr wieder eine Übersicht der betroffenen Kitas und Horte zur Verfügung stellen. Zusätzlich könne auch die Hotline (Nummer 0351/4885111) von 6 bis 14 Uhr kontaktiert werden.