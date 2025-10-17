Justiz stellt sich am Dresdner Kulturpalastes zur Schau

Dresden - Alles, was Recht ist! Seit Donnerstag ist die Pop-up-Ausstellung "Recht. Spielregeln des Alltags" auf dem Vorplatz des Dresdner Kulturpalastes zu sehen.

Justizministerin Constanze Geiert (49, CDU) mit Stiftungsdirektor Stephan Nikolaus Barthelmess bei der Eröffnung. © Foto Koch

"Überall ist Recht um uns herum", heißt es im Einladungstext.

Und deshalb macht die Schau auch in Bahnhöfen, Einkaufszentren, Marktplätzen und vergleichbaren Orten Station oder eben genau dort, wo Recht und Alltag aufeinandertreffen.



