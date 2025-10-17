Justiz stellt sich am Dresdner Kulturpalastes zur Schau
Dresden - Alles, was Recht ist! Seit Donnerstag ist die Pop-up-Ausstellung "Recht. Spielregeln des Alltags" auf dem Vorplatz des Dresdner Kulturpalastes zu sehen.
"Überall ist Recht um uns herum", heißt es im Einladungstext.
Und deshalb macht die Schau auch in Bahnhöfen, Einkaufszentren, Marktplätzen und vergleichbaren Orten Station oder eben genau dort, wo Recht und Alltag aufeinandertreffen.
Die Ausstellung der "Stiftung Forum Recht" beantwortet auf spielerische Weise Fragen wie "Wie prägt Recht unseren Alltag?" Die Schau ist noch bis zum 2. November zu sehen - und das rund um die Uhr.
Titelfoto: Foto Koch