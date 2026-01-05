Kaffeeklatsch soll Dresdnern gegen Einsamkeit helfen

Dresden - Was ist Einsamkeit? Welche Auswirkungen hat sie auf Menschen? Und wo finden Betroffene in Dresden Unterstützung?

In Dresden gibt es einen Kaffeeklatsch zum Thema Einsamkeit. (Symbolfoto) © Agentur

Darüber wollen sich Dresdens Grüne austauschen und laden zum offenen "Kaffeeklatsch zum Thema Einsamkeit" ins ASB-Begegnungszentrum Leuben (Reisstraße 7) ein.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen (ohne Anmeldung), Kaffee und Kuchen gibt's kostenlos.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte zum Ende des vergangenen Jahres einen Fonds gegen Einsamkeit in Höhe von 500 Millionen Euro für die laufende Legislaturperiode gefordert.