Kaffeeklatsch soll Dresdnern gegen Einsamkeit helfen

Was ist Einsamkeit? Und wo finden Betroffene in Dresden Unterstützung?

Von Hermann Tydecks

Dresden - Was ist Einsamkeit? Welche Auswirkungen hat sie auf Menschen? Und wo finden Betroffene in Dresden Unterstützung?

In Dresden gibt es einen Kaffeeklatsch zum Thema Einsamkeit. (Symbolfoto)
In Dresden gibt es einen Kaffeeklatsch zum Thema Einsamkeit. (Symbolfoto)  © Agentur

Darüber wollen sich Dresdens Grüne austauschen und laden zum offenen "Kaffeeklatsch zum Thema Einsamkeit" ins ASB-Begegnungszentrum Leuben (Reisstraße 7) ein.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen (ohne Anmeldung), Kaffee und Kuchen gibt's kostenlos.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte zum Ende des vergangenen Jahres einen Fonds gegen Einsamkeit in Höhe von 500 Millionen Euro für die laufende Legislaturperiode gefordert.

Auch auf kommunaler Ebene brauche es Angebote, Austausch und niedrigschwellige Begegnungsräume, betonen die Grünen. Start ist am Sonnabend (10. Januar) um 14 Uhr.

Titelfoto: Agentur

Mehr zum Thema Dresden Lokal: