Kaffeeklatsch soll Dresdnern gegen Einsamkeit helfen
Dresden - Was ist Einsamkeit? Welche Auswirkungen hat sie auf Menschen? Und wo finden Betroffene in Dresden Unterstützung?
Darüber wollen sich Dresdens Grüne austauschen und laden zum offenen "Kaffeeklatsch zum Thema Einsamkeit" ins ASB-Begegnungszentrum Leuben (Reisstraße 7) ein.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen (ohne Anmeldung), Kaffee und Kuchen gibt's kostenlos.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte zum Ende des vergangenen Jahres einen Fonds gegen Einsamkeit in Höhe von 500 Millionen Euro für die laufende Legislaturperiode gefordert.
Auch auf kommunaler Ebene brauche es Angebote, Austausch und niedrigschwellige Begegnungsräume, betonen die Grünen. Start ist am Sonnabend (10. Januar) um 14 Uhr.
