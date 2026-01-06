Luke absichtlich verschlossen? Tierschützer kämpfen für eingeschlossene Tauben

Dresden - Tauben bis unters Dach: So ist es zumindest seit vergangenem Jahr in einem Zwischendach an einem Durchgang auf der Hauptstraße 34. Schuld daran war eine fehlende Dachplatte, durch die die Tiere in den Hohlraum gelangen konnten und sich einnisteten.

In den sozialen Medien hat ein Video von eingesperrten Tauben unterm Dach auf der Hauptstraße vor ein paar Wochen Wellen geschlagen. © Ove Landgraf

Vor einigen Wochen war die Luke plötzlich verschlossen und die Tiere waren eingesperrt. Wer sie zugemacht hat, ist bisher unklar. Die Stadttauben-Initiative, die davon Wind bekam, macht den Eigentümer Vonovia dafür verantwortlich.

Die Öffnung befindet sich direkt am Augustusmarkt, ob sie im Zuge des Marktes geschlossen wurde, kann Tierschützerin Marta Broll (43) von der Initiative nicht mit Sicherheit sagen.

Fest steht, dass die Öffnung versperrt wurde, als "am 'Einflug' die Toilettencontainer für den Weihnachtsmarkt aufgebaut wurden". Daraufhin hatte die Initiative das Veterinäramt informiert, das sich zusammen mit der Vonovia um eine neue Öffnung für die Tiere kümmerte: "Im Zuge der Begehung mit dem Veterinäramt im Dezember haben wir die Notwendigkeit und die Form der Öffnung abgestimmt, damit keine Tauben eingesperrt sind", betont Vonovia-Sprecher Matthias Wulff (49).

Trotz der Vorwürfe seitens der Tierschützer bestreitet der Wohnungskonzern ein absichtliches Einsperren der Vögel. Sprecher Wulff erklärt: "Die Lukenplatten sind locker und jeder kann dran ruckeln. Deshalb kann nicht gesagt werden, ob und wenn ja, wer es absichtlich getan hat."