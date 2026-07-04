Kampf ums Lingnerschloss: Schriftsteller zieht Angebot zurück

Dresden - Wer kauft das Erbbaurecht und übernimmt das Lingnerschloss für die nächsten 44 Jahre? Im Kampf um Lingners Erbe hat der Berliner Schriftsteller Matthias Liebkopf (56) jetzt sein Angebot zurückgezogen.

Der Berliner Autor Matthias Liebkopf (56) hat sein Kaufangebot zurückgezogen. © privat

Der Autor war in dieser Woche in Dresden, besuchte auch das Lingnerschloss und habe intensive Gespräche über die Zukunft des Areals geführt, so Liebkopf.

Im Ergebnis habe er sein Kaufangebot an die Insolvenzverwaltung nun zurückgezogen. "Ich mache damit den Weg frei für andere Akteure. Mit der neuen Gruppe gibt es ja nun Interessenten, die sich ebenfalls sozial für das Wahrzeichen engagieren wollen", begründete der gebürtige Brandenburger seinen Rückzug.

Die "Investorengruppe Lingnerschloss" besteht aus zehn Personen, darunter Carsten Dietmann (63), der aktuell Mitgesellschafter der Schloss-Gastronomie "Lingnerterrassen" ist, die ihren Betrieb (Gaststätte und Biergarten) zum Monatsende räumen soll.

Dietmann ist zudem Ex-Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe, zu der auch TAG24 gehört.