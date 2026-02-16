Miau-Alarm! Verirrte Katze sorgt für Rettungseinsatz in Löbtau

Dresden - In Dresden-Löbtau saß eine Katze auf einem Baum fest und brauchte Hilfe, um wieder herunterzukommen.

Die orangefarbene Katze saß hoch oben auf dem Baum und miaute herzzerreißend. © Facebook/Screenshot/tiernothilfe.dresden

Wie die Dresdner Tiernothilfe am Samstag mitteilte, hatte die Besitzerin der orangefarbenen Samtpfote bereits versucht, ihre Katze mit einer Leiter aus dem Baum zu retten - doch diese reichte nicht bis zu dem verängstigten Tier hinauf. Daraufhin verständigte sie die Tierrettung.

Die Helfer fanden die Katze hoch oben im Geäst, wo sie herzzerreißend miaute und sich fest an den Stamm klammerte.

Mithilfe der bereits aufgebauten Leiter gelang es ihnen schließlich, gesichert zu der Samtpfote vorzudringen und sie zu erreichen.