Kehrtwende am Blauen Wunder! (Vorerst) doch keine Radspuren

Dresden - Was für ein Hin und Her! Eigentlich sollten am Sonntag nun endlich Radspuren auf dem Blauen Wunder aufgetragen werden. Doch der viel diskutierte Dresdner Verkehrsversuch wird verschoben, wie Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) am Sonntag via X (vormals Twitter) mitteilte.