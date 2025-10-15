Nach Kellerbrand in Gorbitz: Mieter dürfen noch nicht zurück in ihre Wohnungen

Dresden - Noch immer riecht es leicht nach Rauch an der Harthaer Straße 4 in Gorbitz. Einen Tag nach dem Kellerbrand stehen einige Mieter mit Taschen vor dem Plattenbau.

Die Feuerwehr war am Montag mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Roland Halkasch

Sie dürfen nur kurz in ihre Wohnungen, um das Nötigste zu holen. Seit dem Brand gibt es keinen Strom mehr. Die Elektroanlage wurde zerstört, die Platte ist aktuell unbewohnbar.

Murat Topal (42) schleppt ein Katzenklo und zwei Tüten aus dem Haus. "Ich schlafe jetzt bei Freunden", sagt er. "Zum Glück wohnen die gleich um die Ecke."

Topals Wohnung befindet sich im dritten Stock - dort, wo am Montagnachmittag ein Mann während des Feueralarms aus dem Fenster gesprungen ist. Ob das sein Nachbar gewesen sei, habe er nicht mitbekommen. "Ich bin einfach nur in den Flur gerannt und dann nach draußen."

Mahdi Jam (25) und Zahir Zahedi (42) waren nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach: "Aber als wir kamen, war überall Feuerwehr und Polizei", erzählen sie. "Wir waren schockiert."

Auch sie sind nun bei Bekannten untergekommen. "Uns wurde gesagt, dass wir vielleicht am Donnerstag schon wieder in unsere Wohnungen können. Das wäre gut."