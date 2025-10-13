Keller-Brand in Gorbitz: Bewohner springt aus 3. Stock

Dresden - Am Montagnachmittag brannte gegen 14 Uhr in Gorbitz ein Keller in einem Mehrfamilienhaus. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Bewohner sprang aus dem Fenster. Die Wohnungen sind derzeit unbewohnbar.

Die Feuerwehr Dresden war mit einem Großaufgebot auf der Harthaer Straße im Einsatz. © xcitepress/Christian Essler

Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, wählten Bewohner eines Wohnhauses an der Harthaer Straße den Notruf und berichteten von Hilferufen und Rauch.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Eingangsbereich. Das Feuer wurde im Keller lokalisiert.

Zwei Menschen konnten durch die Feuerwehr gerettet werden, weitere hatten sich bereits eigenständig in Sicherheit gebracht. Eine Person sprang aus dem Fenster der dritten Etage und erlitt dabei Verletzungen.

Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte das Gebäude und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Eine Ausbreitung der Flammen wurde somit verhindert.