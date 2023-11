Kinder ohne Essen - Caterer streikt: Etwa 140 Dresdner Schulen und Kitas betroffen!

Dresden - Bei dem Schul- und Kita-Caterer "VielfaltMenü" in Kesselsdorf wird am Mittwoch erneut gestreikt. Die Eltern wurden vorher informiert - und zeigten sich sogar verständnisvoll.

Bereits vor einer Woche streikten die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für bessere Löhne und faire Bedingungen. © Instagram/gewerkschaftngg_ost

Bereits zu Beginn des Monats, am 1. November von 3.30 bis 15.30 Uhr, legten die Beschäftigten ihre Arbeit nieder. Von den 60 Mitarbeitern am Standort beteiligten sich zu diesem Zeitpunkt etwa 25 an dem Streik. Insgesamt arbeiten bei dem Caterer rund 1000 Beschäftigte, überwiegend in Ostdeutschland.

Gefordert werden 16,50 Euro pro Stunde für die Köche und die Einbindung aller Entgeltgruppen in das Abstandsraster. Der untersten Gruppe sollen dabei 13 Euro pro Stunde gezahlt werden.

Diese Forderungen der NGG seien laut Geschäftsführung "weit außerhalb" der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Wie Sprecherin Ann-Kathrin Piwellek erklärte, habe die Forderung außerdem zur Folge, dass sich viele Familien die Mahlzeiten ihrer Kinder nicht mehr leisten können.