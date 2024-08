Klimaaktivisten protestieren am Dresdner Flughafen

Dresden - Reisende wurden am Sonntagnachmittag am Dresdner Flughafen überrascht. Dort bestreikten Klimaaktivisten ab 15 Uhr die Haupthalle. Der Grund: Sie fordern einen "Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe".

Extinction Rebellion hat dieses Foto vom friedlichen Protest selbst zur Verfügung gestellt. © Extinction Rebellion

Der Protest finde in Abstimmung mit der Versammlungsbehörde statt, teilte der in Dresden bekannte Klimaaktivist Christian Bläul in einer Pressemitteilung im Namen mehrerer Gruppen wie "Die Letzte Generation", "Extinction Rebellion" und anderen mit.



Auf Nachfrage von TAG24 bestätigte die Dresdner Polizei gegen 15.45 Uhr, dass ein Einsatz in der Haupthalle des Flughafens im Gange sei. Die Aktivisten hätten sich aber durchaus mit den Behörden abgestimmt.

Doch was genau wollten die Klimakämpfer? "Unter dem Motto 'Erdöl tötet' richten sich die Aktivisten an die lokale und nationale Politik: Sie forderten den Dresdner Stadtrat, den sächsischen Landtag und den Bundestag auf, sich aktiv für den Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe (Fossil Fuel Treaty) einzusetzen", heißt es in der Mitteilung.

Laut der Dresdner Polizei liefen die Proteste zunächst so gesittet und reibungslos ab, dass Reisende praktisch nicht beeinträchtigt wurden. Doch die Aktivisten drohen bereits mit Fortsetzung.