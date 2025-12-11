Klimaprotest in Dresden: Diese Kreuzung wird lahmgelegt

Dresden - Die Klimaaktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" haben für Donnerstagmorgen eine Straßenblockade in Dresden angekündigt.

Klimaaktivist Christian Bläul (43) will am Fritz-Foerster-Platz ein Zeichen gegen fossile Brennstoffe setzten. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Ab 8.45 Uhr soll der Fritz-Foerster-Platz viermal für insgesamt sieben Minuten blockiert werden, wie die Aktivisten in der Nacht auf Mittwoch mitteilten.

Mit der Aktion soll dabei ein Zeichen gegen das Heizen mit fossilen Brennstoffen gesetzt werden.

Zudem fordert die Gruppe vom Dresdner Stadtrat die Erstellung eines "Wärmeplans" zur Reduzierung der Heizkosten in Dresden.

"Ich trauere um den fehlenden Weitblick der Stadtgesellschaft. Wir schaden uns selbst wirtschaftlich, weil Dresden noch immer zu über 90 Prozent von fossilem Erdgas abhängig ist – trotz aller Warnungen, trotz aller Krisen", erklärte der stadtbekannte Klimaaktivist Christian Bläul (43) in der Mitteilung.