Auch das noch! Klinikum Neustadt will die stationäre Notaufnahme streichen

Das Städtische Klinikum in der Neustadt soll zu einem Zentrum für ambulante Versorgung werden. © Ove Landgraf

Am Standort Neustadt/Trachau fallen die zehn geplanten Notfallbetten für eine stationäre Notaufnahme weg. Stattdessen setzt das Klinikum künftig auf mehr ambulante Behandlungen, also Behandlungen ohne Übernachtung im Krankenhaus.

Damit reagiert das Haus auf neue gesetzliche Vorgaben und einen bundesweiten Trend: Immer weniger Patienten bleiben über Nacht im Krankenhaus.



Der Bedarf an Klinikbetten sinkt bis 2035 laut Prognosen um rund zwölf Prozent, von 1428 auf 1345. Das bedeutet: weniger Betten, dafür mehr Konzentration und spezialisierte Angebote. Während am Standort Friedrichstadt die stationäre Versorgung gebündelt wird, entsteht in Neustadt ein "Gesundheitsquartier" für ambulante Medizin.