Knappe Kassen: Rennbahn-Förderung plötzlich auf dem Prüfstand

19.11.2024

Trotz drohender Kürzungen in allen Bereichen will die Stadt Dresden die Galopprennbahn in Seidnitz auch weiterhin fördern. Die Grünen sind empört.

Von Lennart Zielke

Dresden - Zahlreiche Vereine zittern angesichts der Haushalts- und Kürzungspläne des Rathauses. An der jährlich 128.000 Euro umfassenden Förderung der Galopprennbahn in Seidnitz will der Geschäftsbereich von Sportbürgermeister Jan Donhauser (55, CDU) jedoch festhalten. Sehr zum Frust der drittgrößten Fraktion im Stadtrat. Die 43 Hektar große, denkmalgeschützte Rennfläche zieht pro Jahr 60.000 Zuschauer an. © IMAGO/Galoppfoto "In der aktuellen finanziellen Situation der Landeshauptstadt muss jede Zuwendung auf den Prüfstand", fordert Finanzpolitiker Torsten Hans (54) von den Grünen. So auch jene für die traditionsreiche Pferderennbahn (Eröffnung 1891) im Dresdner Südosten. Insgesamt 256.000 Euro an Förderung sind laut Vorlage für den Doppelhaushalt 2025/26 vorgesehen. Die Lage im Rennverein ist angespannt. Bis 2019 schrieb das Haus schwarze Zahlen. Doch seitdem belastete die Inflation die Vereinskasse, der Erbpachtzins stieg, das Geld der Sponsoren sitzt nicht mehr so locker wie früher. Dresden Lokal Idee für neue Carolabrücke: Dresdner sollen dem Rathaus Geld leihen Trotzdem seien die Probleme aus eigener Kraft lösbar, sagen die Grünen. Die Öko-Partei rechnet vor: Würde man den Ticketpreis für die kommende Rennsaison um 2,50 Euro (auf dann 16,50 Euro) anheben, sei das negative Betriebsergebnis ausgeglichen. Vorstoß der Grünen: Rennbahnchef kontert Galopprennbahn-Chef Thomas Schmidt (57) lehnt die Pläne der Grünen ab. © Norbert Neumann Rennbahn-Geschäftsführer Thomas Schmidt (57) kontert: "Das Geld ist nicht für den Verein, sondern für die Pflege des Flächendenkmals vorgesehen." Eine Erhöhung der Ticketpreise schließt er aus. Die gab es bereits vergangenes Jahr. Mehrheitsfähig ist die Idee der Grünen noch nicht: Andere Fraktionen lehnen eine Kürzung der Förderung ab.

Titelfoto: Norbert Neumann