Kochen, tanzen, lachen - glücklich machen: VHS startet Seminare gegen Einsamkeit
Dresden - Online-Dating für Rentner, literarisches Kochen oder ein Zaubertränke-Kurs für Kinder: Auch in diesem Semester fährt die Dresdner Volkshochschule (VHS) mit mehr als 2000 Kursen ein Programm auf, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.
Neu hat ein wiederentdeckter Klassiker seinen Weg ins Programm gefunden: Bridge. "Das letzte Mal habe ich das von meiner Großtante gehört, die das mit anderen gespielt hat, um sich vor der Einsamkeit zu retten", erzählt VHS-Direktor Jürgen Küfner (60).
Denn was zunächst spaßig klingt, hat einen ernsten Hintergrund: "Unser VHS-Motto ist in diesem Halbjahr 'einsam-gemeinsam'. Denn bis zu 15 Prozent der Bevölkerung kämpfen mit Einsamkeit. Und wir als VHS wollen und müssen einfach dagegen vorgehen."
Ein weiterer Baustein dafür ist der neue, kostenfreie Kurs "Verwenden statt verschwenden", der einmal wöchentlich stattfindet, unter anderem am neuen VHS-Standort im Otto-Dix-Center.
Dort geht es darum, Lebensmittel sinnvoll zu nutzen: "Es wird jede Woche anders aussehen. Zum Beispiel soll auch mal jeder Teilnehmer eine Zutat von zu Hause mitbringen und wir zeigen dann, wie man aus alldem 'Reis mit Scheiß' macht", witzelt Pädagogin Lisa Brockmeyer (32).
Petra Köpping für einen Tag als Lehrerin an der VHS dabei
Zudem locken Tanzkurse, Linedance, Bauchtanz, sogar Sitztanz für betagte Teilnehmer. Und auch, wer der Liebe im Alter noch mal eine Chance geben will, soll nicht an der Technik scheitern.
Deshalb können Senioren im Kurs "Smarte Kontakte" lernen, wie sie über Dating-Apps neue Kontakte knüpfen können.
Sogar Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) wird im Februar für einen Tag zur Lehrerin: "Wann genau das sein wird, wissen wir noch nicht. Aber es wird eine Diskussionsrunde sein, bei der Interessierte mit der Ministerin besprechen können, was politisch passieren muss, um Einsamkeit entgegenzuwirken", so der VHS-Direktor.
Für Kinder gibt es ebenfalls besondere Angebote. Vize-Chefin Anja Jäpel-Nestler (56) freut sich besonders auf einen Zauberkräuter-Kurs à la Harry Potter: "Hier lernen die Kinder die Rezepte für verschiedenste Zaubertränke wie den 'Vielsafttrank' kennen und werden das dann natürlich auch nachkochen."
Selbst Hundebesitzer kommen auf ihre Kosten: So gibt es einen Knüpf-Workshop nur für Hundehalsbänder ...
Infos findet Ihr unter vhs-dresden.de.
Titelfoto: Stefan Häßler