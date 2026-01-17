Kochen, tanzen, lachen - glücklich machen: VHS startet Seminare gegen Einsamkeit

Dresden - Online-Dating für Rentner, literarisches Kochen oder ein Zaubertränke-Kurs für Kinder: Auch in diesem Semester fährt die Dresdner Volkshochschule (VHS) mit mehr als 2000 Kursen ein Programm auf, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.

VHS-Direktor Jürgen Küfner (60, v.l.), Pädagogin Lisa Brockmeyer (32), Vize Anja Jäpel-Nestler (56), Pädagogin Julia Scherer (38) und Sprecherin Regina Molke (57) freuen sich über die nagelneue Küche im Otto-Dix-Center. © Stefan Häßler

Neu hat ein wiederentdeckter Klassiker seinen Weg ins Programm gefunden: Bridge. "Das letzte Mal habe ich das von meiner Großtante gehört, die das mit anderen gespielt hat, um sich vor der Einsamkeit zu retten", erzählt VHS-Direktor Jürgen Küfner (60).

Denn was zunächst spaßig klingt, hat einen ernsten Hintergrund: "Unser VHS-Motto ist in diesem Halbjahr 'einsam-gemeinsam'. Denn bis zu 15 Prozent der Bevölkerung kämpfen mit Einsamkeit. Und wir als VHS wollen und müssen einfach dagegen vorgehen."



Ein weiterer Baustein dafür ist der neue, kostenfreie Kurs "Verwenden statt verschwenden", der einmal wöchentlich stattfindet, unter anderem am neuen VHS-Standort im Otto-Dix-Center.

Dort geht es darum, Lebensmittel sinnvoll zu nutzen: "Es wird jede Woche anders aussehen. Zum Beispiel soll auch mal jeder Teilnehmer eine Zutat von zu Hause mitbringen und wir zeigen dann, wie man aus alldem 'Reis mit Scheiß' macht", witzelt Pädagogin Lisa Brockmeyer (32).