Kochsternstunden gestartet: Jetzt werden wieder Menü-Tester gesucht

Dresden - Mit 350 Genießern wurde am gestrigen Donnerstagabend im Dresdner Neumarkt-Quartier QF der 14. Restaurantwettbewerb "Kochsternstunden" eröffnet. In dessen Rahmen laden bis 10. März 33 Lokale in Sachsen zu Schlemmer-Menüs ein. Der Start-Abend im Shopping-Tempel lieferte einen köstlichen Vorgeschmack - mit Genussständen der teilnehmenden Restaurants.