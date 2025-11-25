8.569
Kurioser Winter-Anblick: Frostharte Palme am Fetscherplatz
Dresden - Der Dresdner Fetscherplatz hat einen ungewöhnlichen "Stammgast".
Auf einem Schotterstreifen wächst eine große Fächer-Palme aus dem Boden, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bänken des kleinen Park-Areals.
Mit der aktuellen Schneedecke sieht das besonders kurios aus.
Die fast mannsgroße Palme wurde nicht etwa aus einer Stube oder einem Gewächshaus ausgewildert.
"Sie wurde im Rahmen der Sommerbepflanzung 2024 als Versuch gepflanzt. Die Palme ist nach der zweiten Vegetationsperiode an diesem Standort in einem guten Zustand und hat nach dem letzten Winter einen guten Zuwachs ausgebildet", teilt die Stadt auf Anfrage mit.
Die ausgewählte Palmenart gilt als relativ frosthart.
