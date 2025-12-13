Stinkender Protest: Misthaufen vor Lidl-Filiale in Dresden gekippt

Dresden - Dass Discounter "Lidl" die Butterpreise zuletzt auf 0,99 Cent gesenkt hat, kommt bei vielen Landwirten gar nicht gut an. Vor einer Filiale in Dresden entluden sie deshalb ihren Frust, oder besser gesagt: ihren Mist.

Ein Haufen voll Mist wurde vor die Lidl-Filiale an der Georg-Palitzsch-Straße gekippt. © Roland Halkasch

In der Nacht auf Freitag wurde ein Haufen stinkender Mist in die Einfahrt vor der Lidl-Filiale an der Georg-Palitzsch-Straße im Stadtteil Prohlis gekippt.

Zusätzlich montierten die Landwirte ein großes Schild mit der Aufschrift: "Lidl lohnt sich - außer du bist Landwirt."

An der Parkplatz-Schranke wurden zudem zwei kleine Papierzettel angebracht, auf denen sich recht kreativ über den Butterpreis beschwert wird, etwa mit einem zum Stinkefinger geformten Stacheldrahtzaun als Gruß an den gesamten Lebensmittel-Einzelhandel (LEH).

Lidl hatte Anfang Dezember den Preis für die "Milbona Deutsche Markenbutter" von 1,19 Euro auf 0,99 Cent gesenkt. Auch die Preise für weitere Milcherzeugnisse wurden nach unten geschraubt.

In einer Mitteilung schrieb der Konzern dazu: "Für diese Preissenkung verzichtet Lidl bewusst auf Marge, um durch eine höhere Absatzmenge die Milchbauern zu unterstützen. Damit gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - ohne Nachteile für die Milchbauern."

Der Haufen Mist in der Einfahrt spricht jedoch eine andere Sprache.